KITOB, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “önümüzdeki günlerde kaçak etleri aldığı iddia edilen otellere baskınlar düzenlemeye hazırlandıklarına” ilişkin açıklamasını eleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Kapılarda kalitesi düşük hayvanlardan veya yaşlı domuzlardan elde edilen etleri iç piyasaya sürenleri denetlemekten acizken, iç piyasaya sağlıklı ve güvenilir et sağlayıp kaçakçılığı önlemek için denetimlerin artırılması yerine tüm otellerin zan altında bırakıldığı” savunuldu.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Otelciler Birliği olarak böyle bir açıklamanın kabul edilemez olduğunu vurgularız. Eğer bu etler, geçiş noktalarından, sağlıksız koşullarda ülkemize geçiriliyorsa devlet denetimsizlikle buna vesile oluyor demektir. Tarım Bakanlığı’nı denetime davet ediyoruz” denildi.