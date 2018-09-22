Kişmir: “Kıbrıs Kültürü, Düşünce Özgürlüğü Ve Demokrasiye Saygılı Kesimlere Sonuna Kadar Yardımcı Olacağız, Diğer Kesimlereyse Cevabımız Olumsuz Olacak”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, “toplumun kültürüne ve özgürlükçü anlayışına kara leke süren bir belediye başkanının” reklamını yapmayı reddettiklerini kaydetti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, her daim Kıbrıs kültürüne, düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye saygı duyan tüm onurlu kesimlere sonuna kadar yardımcı olan Basın-Sen’in bundan sonra da olmaya devam edeceğini ancak, diğer anlayıştaki kesimlere ise cevaplarının her daim olumsuz olacağını vurguladı.

“Düşünce özgürlüğü biz Basın Emekçileri Sendikası’nın onurudur ve onurumuzla oynamaya kalkıp demokrasi yoksunu bir anlayışla faşistlerle kol kola girenlerle bizim işimiz olmaz Hiçbir ortak noktamız bulunmaz” diyen Kişmir, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’na tüm kapılarının kapalı olduğunu bildirdi.

Kişmir, Sennaroğlu’nun “Kıbrıs kültürünü yaşatmak” adına 21. Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali için kendilerinden talep ettiği yardım için söylenecek çok şey olduğuna işaret ederek, “Öğreneceği çok şey bulunmaktadır. Öncelikle Kıbrıslının kültüründe linç yoktur. Her görüşe saygı duyan, insanları ötekileştirmeyen, ağzından salyalar akmayan ve demokrasi ile yargıya inanan bir kültüre sahiptir. Yaşantısında ve duruşunda bunu gösteremeyip aksine faşist davranışlar içerisine giren bir başkanın bu konuda da samimiyetsiz olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.