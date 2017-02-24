Kişmir, Genel Kurul’dan onayı aldı

Kişmir, “Çok zor bir görevi devralıyorum. 2003 yılında bu kuruma başkanlık etmiştim. Bugün görev yine bizi çağırdı. Kendimize güveniyoruz. Birlik beraberlik içerisinde kurumu layık olduğu yerlere getirmek için çalışacağız” dedi.
Daha sonra başkanlık için kurulun onayına sunulan Kişmir onayı aldı. Yönetim kurulu, Disiplin kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini de açıklayan Kişmir, 2017-2018 yıllarında yeni ekibiyle oybirliği ile görevi devraldı.
Yönetim Kurulu;
1.Tigin Kişmir
2.Mahmut Sezinler
3.Ahmet Kasımoğlu
4.Aykut Sokollu
5.Ruşen Kişmir
6.Murat Şair
7.Mehmet Can
8.Yener Sarp
9.Rasım Çetinkaya
10.Nazım Yapıcıoğlu
11.Servet Mercan
12.Tuğçe Eskimuhtaroğlu
13.Yusuf Cambaz
14.Taner Balkanlar
15.Ahmet Gürün
Disiplin Kurulu
1.Selin Reis
2.Şefik Ahçıoğlulları
3.Tuna Arıhan
4.Niyazi Tekindor
Denetleme Kurulu
1.Mustafa Zaim
2.Behzat Mut