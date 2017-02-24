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24 Şubat 2017 Cuma 09:23

Kişmir, Genel Kurul’dan onayı aldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nda (KKTOK) yapılan Olağan Genel Kurul sonunda, tek aday olarak girdiği seçimden Tigin Kişmir kurul onayını alarak başkanlığa getirildi.

Kişmir, Genel Kurul'dan onayı aldı
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 Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nda (KKTOK) Olağan Genel Kurul yapıldı. Divanın oluşumu ile başlayan Genel Kurul’da ilk olarak sözü 2015-2016 yıllarında kurumda başkanlık görevini yürüten Hüseyin Andaç aldı. Faaliyet raporu ve mali raporun okunup aklanmasının ardından Andaç sözü başkan adayı Tigin Kişmir’e bıraktı.

Kişmir, “Çok zor bir görevi devralıyorum. 2003 yılında bu kuruma başkanlık etmiştim. Bugün görev yine bizi çağırdı. Kendimize güveniyoruz. Birlik beraberlik içerisinde kurumu layık olduğu yerlere getirmek için çalışacağız” dedi.

Daha sonra başkanlık için kurulun onayına sunulan Kişmir onayı aldı. Yönetim kurulu, Disiplin kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini de açıklayan Kişmir, 2017-2018 yıllarında yeni ekibiyle oybirliği ile görevi devraldı.

Yönetim Kurulu;

1.Tigin Kişmir
2.Mahmut Sezinler
3.Ahmet Kasımoğlu
4.Aykut Sokollu
5.Ruşen Kişmir
6.Murat Şair
7.Mehmet Can
8.Yener Sarp
9.Rasım Çetinkaya
10.Nazım Yapıcıoğlu
11.Servet Mercan
12.Tuğçe Eskimuhtaroğlu
13.Yusuf Cambaz
14.Taner Balkanlar
15.Ahmet Gürün

Disiplin Kurulu
1.Selin Reis
2.Şefik Ahçıoğlulları
3.Tuna Arıhan
4.Niyazi Tekindor

Denetleme Kurulu
1.Mustafa Zaim
2.Behzat Mut


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