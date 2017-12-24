Kişmir: Eşcinsel Evliliklere Karşı Değiliz!

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Adayı Tigin Kişmir, Sim TV’de yayınlanan “Seçime Doğru” programına katılarak Meyil Adakul’un sorularını yanıtladı

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Adayı Tigin Kişmir, Sim TV’de yayınlanan “Seçime Doğru” programına katılarak Meyil Adakul’un sorularını yanıtladı. Devletin kurumlarının iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Kişmir, bu yapıldığı takdirde geleceğimizi kurtarabileceğimizi ve önümüzü daha iyi görebileceğimizi söyledi. Bu konuda en iyi örneğin Dome Otel olduğunu söyleyen Kişmir, “Bu kurumumuz şu anda düzgün yapısı ve iyi çalışan personelinin Dome’u sahiplenmesi sayesinde kendi ayakları üzerinde duruyor” dedi. Kişmir ayrıca Dome Otel’de zaman zaman konakladığını ve kendini burada evinde gibi hissettiğini ifade etti. İşte Kişmir’in açıklamaları;

“Kendimi Evimde Gibi Hissediyorum”

Devletin kurumlarını iyi yönetebilirsek geleceğimizi kurtarabiliriz. Örnek olarak Dome Otel’i gösterebilirim. Bu kurumumuz şu anda düzgün yapısı, iyi çalışan personeli ve bu kurumumuzu sahiplenmesi ile Dome Otel şu anda kendi ayakları üzerinde duruyor. Bu otelimizin sahipleri olan çalışanlar Dome Otel’i seviyor ve sahip çıkıyor. Dome Otel’in, Kıbrıs Türk Halkının karakteristik özelliğini yansıtan bir yapısı vardır. Oraya gelen turistler Kıbrıs Türk Halkının kültürü ile tanışıyorlar. Ben her zaman bu otelimizi çalıştıran işçilerimizin yanındayım. Onlara sonuna kadar destek veriyorum. Ayrıca daha çok desteklenmeleri gerektiğini de düşünüyorum. Ben Dome Otel’e zaman zaman gidip konaklıyorum. İnanınız kendimi evimden farklı bir yerde hissetmiyorum. Oradaki sıcak kanlılık ve verilen hizmet çok özeldir. Dome Otel’in benim için çok ayrı bir yerdedir. Her zaman bu örneği çekinmeden veriyorum. Seversek ve sahip çıkarsak, kurumlarımızı hak ettikleri yerlere getirebiliriz.

“İnsanlarımızı Ülkemize Kazandırmamız Gerekiyor”

Demokrat Parti’nin tabanı yenilikçidir. Bugün birçok gencimiz yurt dışında eğitimini bitirip Kıbrıs’a gelmiyor. Sebebi sırf askerlik yapmamak içindir. Vicdani ret, insanların dünya görüşüne bağlı olarak silah altına girmeyi istememe haklarını talep etmesidir. Bildiğim kadarı ile ülkemizde şimdiye kadar 3 insanımız bu hakkını talep etmiştir. Fakat bu hakkı kullanmak isteyenlerin toplam sayısı bu değildir. Birçok gencimiz sırf askerlik yapmamak için ülkeden kaçıyor. Bizim bu insanlarımızı ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Askerlik yapmak istemeyen insanlarımız devletin başka yerlerinde bu görevlerini yerine getirebilirler. Örneğin Tıp Fakültesi’nden mezun olan bir doktor bu hakkını talep ettiğinde bu insanımızı askerlik süresi boyunca kendi branşında devlet hastanesinde görevlendirebiliriz. Aynı şekilde diğer meslek guruplarından olan insanlarımızdan da bu şekilde faydalanabiliriz. Böylece hem insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamamış oluruz, hem de bu insanlarımızdan devlet olarak iyi yönde faydalanmış oluruz.

“Eşcinsel Evliliklere Karşı Değiliz”

Kişileri ve yönelimlerini ötekileştirmemek gerekiyor. Parti olarak bizim böyle ötekileştirme zihniyetinde bir yapımız yoktur. DP her dönemde ayrıştırıcı değil birleştirici olmuştur. Eşcinsel evliliklere karşı değiliz. Bu insanlarımızı da anlamak gerekiyor. Bu konuda bir yasa çalışması yapılmalı ve meclisten geçirilmelidir.

“Eğitim Bakanlığı Esas Görevi Olan Eğitime Yoğunlaşacak”

Okul aile birlikleri, okul yönetimleri ve ilgili belediyelerle birlikte bir komite oluşturup okul yönetimlerini bu komitelere vermeyi düşünüyoruz. Eğitim Bakanlığı eğitimin planlamasını yapacak ve oluşturulacak. Bu komiteler ise okulları yönetecek. Böylece Eğitim Bakanlığı esas görevi olan eğitime yoğunlaşmış olacak. Bu başarıldığı takdirde, ki biz bunu başaracağız, kamudaki eğitim seviyesini özeldeki eğitim seviyesi ile eşitleyeceğiz. Hatta daha yukarılara taşıyacağız. Böylece ortaya bir rekabet ortamı çıkacak. Bu da bizlere başarıyı getirecek. “Ben Kamusal Eğitime İnanan Bir İnsanım” İnsanlarımıza ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerini çağdaş bir şekilde sunabilmeliyiz. Bunu hayata geçirdiğimiz takdirde insanlarımızın omuzlarından büyük bir yük almış olacağız. Bu da insanlarımızın alım gücünü yukarılara taşıyacaktır. Okullara, eğitime, hastanelere, doktorlara, ilaca ve sağlığa ödenen paralar insanlarımızın cebinde kalacaktır. Elbette isteyen ve maddi anlamda gücü yeten insanlarımız yine özelden bu hizmetleri almaya devam edebilirler. Benim iki çocuğum da devlet okuluna gidiyor. Ben kamusal eğitime inanan bir insanım. O nedenle çocuklarımın bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Günü geldiğinde ve yüksek lisans yapacaklarında o gün kendi kararlarını kendileri verecektir.

“Bu Çağdışı Bir Uygulamadır”

Biz maaş ödemekle övünmüyoruz. Sadece zamanında taksitli veya geç ödenen maaşları hatırlatıyoruz. Hükümetlerin asli görevlerini yerine getirmemeleri yanlıştır. Sen personelini çalıştıracaksın ve taksitli maaş ödeyeceksin! Bu çağdışı bir uygulamadır. Bizim hatırlattığımız da budur.

Bazı Ahlaki Değerlere Saygılı Olmamız Gerekiyor”

Kişi olarak başbakanın hakkında çıkan iddialarla ilgili detaylı bir bilgim yok. Yalnız mahkeme sürecinde olan bir konuyla ilgili kişilerin özeline inecek kadar bu tür olayların basında tartışılması ve bunun siyasi bir malzeme olarak kullanılması bana pek doğru gelmiyor. Hiç kimsenin benim bankadaki özel hesabımı kamuoyu ile paylaşmaya hakkı yoktur. Ben bu yapılanları doğru bulmuyorum. “Nerede buldun” yasası geçirilebilir. Bildiğiniz gibi her hükümet döneminde görev almış bakanlarla ilgili bu tür dedikodular gündeme getirilmiş ancak hiçbiri ispatlanamamıştır. Bazı ahlaki değerlere saygılı olmamız gerekiyor. Halkımız bana yetki verirse ve meclise girersem bu ve buna benzer tüm olayları araştıracağım. Bunların peşine düşeceğim. Doğru olan yol budur. Eğer ortada bir şey varsa gerekenin yapılması için sürecin takipçisi olacağım.