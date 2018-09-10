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Kısmet, Seattle Türk Filmleri Festivali’nde Finalist Oldu

Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu\'nun birlikte üstlendiği

Kısmet, Seattle Türk Filmleri Festivali’nde Finalist Oldu

Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu\'nun birlikte üstlendiği

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:09
Kısmet, Seattle Türk Filmleri Festivali’nde Finalist Oldu

Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu\'nun birlikte üstlendiği "Kısmet" adlı kısa film, Seattle Türk Filmleri Festivali\'nde (STFF) finalist oldu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, bu yıl 9-17 Kasım tarihleri arasında 5\'incisi gerçekleştirilecek olan STFF\'ye başvuran 300\'den fazla kısa film arasından finalist olarak belirlen ilk 10\'a girmeyi başardı.
Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir babanın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan Kısmet’in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.
Washington Türk Amerikan Kültür Derneği (TACAWA) Film Komitesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen STFF, kar amacı gütmeyen ve gönüllüler tarafından yürütülen bir etkinlik. Festival, “en iyi Türk filmlerini Seattle’a getirmek, yetenekli film yapımcılarına eserlerini uluslararası alanda gösterme olanağı sağlamak” amacıyla düzenleniyor.
Direktörlüğünü Özgür Arman\'ın üstlendiği Seattle Türk Filmleri Festivali\'ne her yıl Türk Sineması\'nın önde gelen yönetmenleri ve oyuncuları da konuk oluyor.
(HUR/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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