Kısmet Hem Oscar, Hem Bafta Seçmesi Yapan Leeds’te İzleyici Ödülü’ne Aday

KIBRIS TÜRK SİNEMASI İÇİN BİR İLK

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği, “Kısmet” adlı kısa film, hem Oscar hem de BAFTA ödülleri için seçme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, bu yıl dünya genelinden 4 binin üzerinde kısa film başvurusu arasından Leeds Uluslararası Film Festivali’nin İzleyici Ödülü’ne aday gösterdiği 13 film arasına girmeyi başardı.

Bu yıl 1-15 Kasım tarihleri arasında 32’ncisi gerçekleştirilen ve İngiltere’nin Londra dışında yapılan en büyük film festivali olan Leeds, hem Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) hem de İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için seçmeler yapıyor. Kıbrıs Türk yapımı bir kısa film ilk kez hem BAFTA hem OSCAR’a akredite bir festivalin resmi seçkisinde yer alıyor. Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu ilk kısa filmleri Olağan Denemeler ile de OSCAR seçmelerinde yarışmıştı.

GÖSTERİM 2 KASIM CUMA

Kısmet’in de yer aldığı izleyici ödülüne aday gösterilen 13 kısa filmin gösterimi 2 Kasım Cuma akşamı yapılacak. Seyircilerin oyalamasıyla belirlenecek olan İzleyici Ödülü ise 4 Kasım Pazar günü açıklanacak. Filmin yönetmenleri Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, festivale katılmak için İngiltere’ye gidecek. Bu arada Kısmet, festival kapsamında 1 yıl boyunca Leeds şehrinde çeşitli aralıklarla gösterilmeye devam edecek.

HİNDİSTAN VE KANADA’DA DA GÖSTERİLECEK

Kısmet, İngiltere dışında Hindistan ve Kanada’da da çeşitli uluslararası festivallerde gösterilecek. Kısmet, 27-31 Ekim tarihleri arasında Hindistan’da bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan “Free Sprit Film Festival” adlı uluslararası festivalde gösterilecek. Kısmet’in yarışma seçkisinde olduğu festival Himalaya Dağları’nın eteğindeki McLeod Ganj adlı beldede düzenleniyor. Kısmet’in Hindistan’daki gösterimi 30 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

Kısmet 4 Kasım Pazar Günü ise Kanada’nın Vancouver Şehri’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen Vancouver Türk Filmleri Festivali’nde gösterilecek. Kanada Türk Topluluğu tarafından organize edilen festival 2-4 Kasım tarihleri arasında kısa filmlerin yanı sıra Türk Sineması’ndan önemli uzun metraj filmlere de ev sahipliği yapacak.

YUNANİSTAN’DA SELANİK’TE GÖSTERİLDİ

Kısmet, Yunanistan’ın Selanik şehrinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Selanik Uluslararası Kısa Film Festivali’nde (TiSFF) de gösterildi. 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen TiSFF, Balkanların en prestijli kısa film festivallerinden biri olarak biliniyor.

Kısmet 18-28 Ekim tarihleri arasında ise bu yıl 16’ncısı düzenlenen Shnit Uluslarası Kısa Film Festivali kapsamında 12 ülkede 200’den fazla şehirde 40 bin izleyiciye ulaştı.

(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI

