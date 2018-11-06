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Kısmet, 1 Yıl Boyunca Leeds’te Gösterilecek

Leeds, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Türk yapımı kısa film Kısmet, bir yıl boyunca çeşitli aralıklarla İngiltere’nin Leeds kentinde gösterilecek.  Hem Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) hem de İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için seçme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilen Kısmet, 2 Kasım Cuma akşamı iki kez üst üste sinema severlerle buluştu. 

Kısmet, 1 Yıl Boyunca Leeds’te Gösterilecek

Leeds, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Türk yapımı kısa film Kısmet, bir yıl boyunca çeşitli aralıklarla İngiltere’nin Leeds kentinde gösterilecek.  Hem Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) hem de İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için seçme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilen Kısmet, 2 Kasım Cuma akşamı iki kez üst üste sinema severlerle buluştu. 

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Kısmet, 1 Yıl Boyunca Leeds’te Gösterilecek
Leeds, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Türk yapımı kısa film Kısmet, bir yıl boyunca çeşitli aralıklarla İngiltere’nin Leeds kentinde gösterilecek.  Hem Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) hem de İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için seçme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilen Kısmet, 2 Kasım Cuma akşamı iki kez üst üste sinema severlerle buluştu. 

BAFTA ve OSCAR’a akredite bir festvalin resmi seçkisine girmeyi başaran ilk Kıbrıs Türk filmi olan Kısmet, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sponsorluğunda çekildi. Filmin yönetmenleri Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu\'da DAÜ’nün maddi desteği ile Kısmet’in Leeds’teki gösterimine katıldı.  

Bu yıl dünya genelinden 4 binin üzerinde kısa film başvurusu alan Leeds Uluslararası Film Festivali, aralarında Kısmet’in de olduğu 13 filmi ‘İzleyici Ödülü’ne aday gösterdi. 1-15 Kasım tarihleri arasında 32’ncisi gerçekleştirilen ve İngiltere’nin Londra dışında yapılan en büyük film festivali olan Leeds’te ‘İzleyici Ödülü’nü ise İrlanda yapımı ‘Time Machine’ adlı kısa film kazandı. Kısmet ise, Leeds Uluslararası Film Festivali’nin yıl boyunca çeşitli aralıklarla göstereceği filmler arasına da seçildi.     

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkansız bir görevle başbaşa bırakmasını konu alan Kısmet’in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor. Ekim ayı boyunca 14 ülkede gösterilen Kısmet, Kasım ayında da ABD ve İtalya’da çeşitli festivallerde gösterilmeye devam edecek.

(FG)

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