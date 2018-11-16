“Kısmet” Florida’da gösteriliyor

Kıbrıs Türk yapımı “Kısmet” adlı kısa film, ABD’nin önde gelen film festivallerine seçilmeye devam ediyor.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, hafta sonu Florida eyaletinde düzenlenen Fort Lauderdale Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

Fort Lauderdale şehrinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen festival, ABD’nin en önemli bölgesel film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, dünya genelinden binlerce başvuru arasından festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı. Kısmet, 2-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival çerçevesinde yarın “Cinema Paradiso Hollywood” adlı sinemada, pazar günü ise “Savor Cinema Lauderdale” adlı sinemada izleyicilerle buluşacak.

Kısmet, 10 Kasım Cumartesi günü ise 10 finalist film arasında yer aldığı 6’ıncı Seattle Türk Filmleri Festivali’nde gösterilmişti. Kısmet Aralık ayı başında ise önce İtalya’da ardından da Brezilya’da gösterilecek.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan Kısmet’in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.

