banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94158
ALTIN
209.095
DOLAR
5.3379
STERLİN
6.8435
EURO
6.0600
Ünlü doğa fotoğrafçısı Zeki Gürsel hayatını kaybetti
ZEKİ GÜRSEL'İ KAYBETTİK
1 milyon TL sahibini buldu!
1 MİLYON TL SAHİBİNİ BULDU!
Gönyeli’de iş kazası
GÖNYELİ’DE İŞ KAZASI
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
7 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner282

“Kısmet” Florida’da gösteriliyor

“Kısmet” Florida’da gösteriliyor

16 Kasım 2018 Cuma 07:32
“Kısmet” Florida’da gösteriliyor

Kıbrıs Türk yapımı “Kısmet” adlı kısa film, ABD’nin önde gelen film festivallerine seçilmeye devam ediyor.  
Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, hafta sonu Florida eyaletinde düzenlenen Fort Lauderdale Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek. 
Fort Lauderdale şehrinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen festival, ABD’nin en önemli bölgesel film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.  
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, dünya genelinden binlerce başvuru arasından festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı. Kısmet, 2-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival çerçevesinde yarın “Cinema Paradiso Hollywood” adlı sinemada, pazar günü ise “Savor Cinema Lauderdale” adlı sinemada izleyicilerle buluşacak. 
Kısmet, 10 Kasım Cumartesi günü ise 10 finalist film arasında yer aldığı 6’ıncı Seattle Türk Filmleri Festivali’nde gösterilmişti. Kısmet Aralık ayı başında ise önce İtalya’da ardından da Brezilya’da gösterilecek.
Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan Kısmet’in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.     
 

Son Güncelleme: 16.11.2018 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya'da resepsiyon düzenlendi
KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya'da resepsiyon düzenlendi
Ünlü doğa fotoğrafçısı Zeki Gürsel hayatını kaybetti
Ünlü doğa fotoğrafçısı Zeki Gürsel hayatını kaybetti
Trabzon’da KKTC'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon
Trabzon’da KKTC'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon
KKTC'nin kuruluş yıldönümü Londra'da da kutlandı
KKTC'nin kuruluş yıldönümü Londra'da da kutlandı
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle İstanbul'da Resepsiyon Düzenlendi
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle İstanbul'da Resepsiyon Düzenlendi
İzmir Başkonsolosluğu’nda KKTC’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonu
İzmir Başkonsolosluğu’nda KKTC’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonu
Devlet Piyangosu 15 Kasım çekilişinde büyük ikramiye 114687’ye çıktı
Devlet Piyangosu 15 Kasım çekilişinde büyük ikramiye 114687’ye çıktı
1 milyon TL sahibini buldu!
1 milyon TL sahibini buldu!
Kktc 35 Yaşında... Cumhurbaşkanı Akıncı Resepsiyon Verdi
Kktc 35 Yaşında... Cumhurbaşkanı Akıncı Resepsiyon Verdi
Başbakan Erhürman, Tbmm Başkanvekili Adan Ve Tc-kktc Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Tbmm Başkanvekili Adan Ve Tc-kktc Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim