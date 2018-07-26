Kıskançlık cinayet işletti!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşam süren Erhalk çiftinin uzun yıllar sonra Doğancı’da yaptırıp tatil için geldikleri villa 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk’e mezar oldu.

Bugün akşam saat 18:00 raddelerinde Lefke ilçesine bağlı Doğancı köyünde meydana gelen cinayetle, bir süredir aile içi anlaşmazlık yaşayan ve boşanmayı düşünen Erhalk çiftinin sonunu hazırladı.

Cinnet geçiren koca öldürdü

Doğancı’daki villalarında tatil yapmak için yaklaşık 10 gün önce Londra’dan gelen Erhalk çifti 3 çocuk sahibiydi. Aralarında anlaşmazlık bulunan çift, tatil yapmak için geldikleri Doğancı’daki villada, kıskançlık yüzünden çıktığı tahmin edilen tartışma sırasında 61 yaşındaki İbrahim Erhalk’in av tüfeği ile eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı tek fişenkle öldürdü.

Eşinin başında bekledi

52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik Erhalk’i tatile geldikleri villalarında tatilin onuncu günü av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı eşi İbrahim Erhalk, korkunç cinayet sonrası öldürdüğü eşinin başında oturarak bekledi.

Polisler anında gelip tutukladı

Eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, olay mahalline gelen tanıdıklarının polise haber vermesi sonucu köye gelen polisler tarafından tutuklanarak karakola götürüldü.

Doğancı yasta

Uzun yıllardır Londra’da yaşam süren Erhalk çiftinin, cinayet zanlısı İbrahim Erhalk’in köyü olan Doğancı’ya villa yapıp yılda birkaç kez tatile geldiğini belirten köylüleri, çevrelerinde oldukça sevilen çiftin sonlarının böyle olmasına inanamadıklarını söylediler.

Londra’dan gelen akrabalarıyla daha hasret gideremeden böylesine bir cinayetle Nigar Tevfik Erhalk’i ölüme, köylüleri ve akrabaları da olan cinayet zanlısı 61 yaşındaki İbrahim Erhalk’i de demir parmaklıklar ardına gittiğini görmek tüm bölgeyi yasa boğdu.