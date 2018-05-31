Kısırlık tedavisinde geç kalmayın

tüp bebek doktoru tarafından belirlenecek çeşitli tetkikler yapılmaktadır. Kısırlık tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan mikroenjeksiyon yöntemi daha çok erkek kısırlığına çözüm olarak uygulanmaktadır. Yapılan tetkiklerde ve incelemelerde sperm sayısının veya hareketliliğinin az olması veya sperm şekillerinin bozuk olması durumlarında en iyi ve en kaliteli sperm seçilerek mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurtaya enjekte edilmesiyle döllenme sağlanır. Kısırlık tedavisinde bir başka yöntem ise klasik tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisinde anne adayından toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında her bir yumurta başına ortalama 50bin sperm konularak döllenir; döllenen embriyolar anne adayına nakledilerek gebelik oluşturulur. Ancak bu yöntem, mikroenjeksiyon yöntemine göre daha az başarı oranına sahip bir yöntemdir. Önemli olan kısırlığın nedenlerinin tespit edilerek en uygun tedavi planının en kısa sürede uygulamaya başlanmasıdır.
31 Mayıs 2018 Perşembe 19:51