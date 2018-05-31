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Kısırlık tedavisinde geç kalmayın

Tüm yetişkin kişiler, belirli bir yaş döneminden sonra bebek sahibi olmak isterler.

Kısırlık tedavisinde geç kalmayın

Tüm yetişkin kişiler, belirli bir yaş döneminden sonra bebek sahibi olmak isterler.

31 Mayıs 2018 Perşembe 19:51
Kısırlık tedavisinde geç kalmayın

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Tüm yetişkin kişiler, belirli bir yaş döneminden sonra bebek sahibi olmak isterler. Ancak günümüzde olduğu gibi bebek sahibi olma yaşı ilerledikçe doğurganlık oranı azalmaktadır. Özellikle bayanlar için 42 yaşından sonra gebelik oluşma olasılığı nerdeyse yoktur. Tıbbi bazı nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamama durumu kısırlık olarak tanımlanmaktadır. Kısırlık, kişiler tarafından kolayca ifade edilemeyen bir durum. Tıp dünyasındaki gelişmelere ve yeni yöntemlere paralel olarak tedavi edilemeyecek bir rahatsızlık değildir. Kısırlık hem kadında hem de erkekte oluşabilecek bir durumdur. Bu durumu tespit etmek ve doğru tedavi yöntemini belirleyebilmek için tüp bebek doktoru tarafından belirlenecek çeşitli tetkikler yapılmaktadır. Kısırlık tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan mikroenjeksiyon yöntemi daha çok erkek kısırlığına çözüm olarak uygulanmaktadır. Yapılan tetkiklerde ve incelemelerde sperm sayısının veya hareketliliğinin az olması veya sperm şekillerinin bozuk olması durumlarında en iyi ve en kaliteli sperm seçilerek mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurtaya enjekte edilmesiyle döllenme sağlanır. Kısırlık tedavisinde bir başka yöntem ise klasik tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisinde anne adayından toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında her bir yumurta başına ortalama 50bin sperm konularak döllenir; döllenen embriyolar anne adayına nakledilerek gebelik oluşturulur. Ancak bu yöntem, mikroenjeksiyon yöntemine göre daha az başarı oranına sahip bir yöntemdir. Önemli olan kısırlığın nedenlerinin tespit edilerek en uygun tedavi planının en kısa sürede uygulamaya başlanmasıdır.

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