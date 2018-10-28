banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486
Yaz saati uygulaması sona erdi
SAATLER BİR SAAT GERİ ALINDI
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Lefkoşa'da işyerinde yangın
LEFKOŞA’DA İŞYERİNDE YANGIN
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner282
Flaş Haber
Kayıp aranıyor
Kapat

Kısbü Türkçe Öğretmenliği’nden Yetişkinlere Okuma-yazma Kursu...

Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, çeşitli nedenlerle okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için eskiden olduğu gibi gece okulları açıyor. 

Kısbü Türkçe Öğretmenliği’nden Yetişkinlere Okuma-yazma Kursu...

Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, çeşitli nedenlerle okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için eskiden olduğu gibi gece okulları açıyor. 

28 Ekim 2018 Pazar 08:35
Kısbü Türkçe Öğretmenliği’nden Yetişkinlere Okuma-yazma Kursu...
Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, çeşitli nedenlerle okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için eskiden olduğu gibi gece okulları açıyor. 
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, “Ali-Veli okulu” olarak nitelenen, okuma yazma kursu, yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlara açık olacak. Gece okulunda kırtasiye masrafları KISBÜ tarafından karşılanacak ve kasım ayının sonuna kadar başvuru kabul edilecek. 
Kurslar Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde yapılacak. Türkçe Öğretmenliği ve bu bölüme bağlı olarak faaliyet gösteren Türkçe Kulübü üyeleri tarafından verilecek olan kurs, Yrd.Doç.Dr. Zeki Akçam’ın gözetiminde yürütülecek. 
İlk olarak Lefkoşa bölgesini kapsayan kurs ilerleyen yıllarda talep olması halinde adanın diğer bölgelerinde de açılacak. 
Kurs kayıtları için 05338860652 no’lu telefona kasım ayı sonuna kadar kayıt yaptırılabilecek.
(HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları
Cumhurbaşkanı Akıncı, 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin Açılış Resepsiyonuna Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin Açılış Resepsiyonuna Katıldı
UBP’liler sandık başında
UBP’liler sandık başında
Toplumcu Demokrasi Partisi (tdp) Gençlik Örgütü 5. Olağan Kongresi Yapıldı... Yusuf Osman Başkanlığa Seçildi
Toplumcu Demokrasi Partisi (tdp) Gençlik Örgütü 5. Olağan Kongresi Yapıldı... Yusuf Osman Başkanlığa Seçildi
LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı
LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’dan 29 Ekim Mesajı: Cumhuriyeti Koruyup, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Sahip Çıkmak, Her Vatandaşın Görevidir
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’dan 29 Ekim Mesajı: Cumhuriyeti Koruyup, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Sahip Çıkmak, Her Vatandaşın Görevidir
Polis Bülteni
Polis Bülteni
Yaz saati uygulaması sona erdi
Yaz saati uygulaması sona erdi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Yarın Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Yarın Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Lefke’de bugün Hurma Festivali var
Lefke’de bugün Hurma Festivali var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim