Kısbü Türkçe Öğretmenliği’nden Yetişkinlere Okuma-yazma Kursu...

Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, çeşitli nedenlerle okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için eskiden olduğu gibi gece okulları açıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, “Ali-Veli okulu” olarak nitelenen, okuma yazma kursu, yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlara açık olacak. Gece okulunda kırtasiye masrafları KISBÜ tarafından karşılanacak ve kasım ayının sonuna kadar başvuru kabul edilecek.

Kurslar Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde yapılacak. Türkçe Öğretmenliği ve bu bölüme bağlı olarak faaliyet gösteren Türkçe Kulübü üyeleri tarafından verilecek olan kurs, Yrd.Doç.Dr. Zeki Akçam’ın gözetiminde yürütülecek.

İlk olarak Lefkoşa bölgesini kapsayan kurs ilerleyen yıllarda talep olması halinde adanın diğer bölgelerinde de açılacak.

Kurs kayıtları için 05338860652 no’lu telefona kasım ayı sonuna kadar kayıt yaptırılabilecek.

(HÖ)

