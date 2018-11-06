Kısbü Öğrencileri Arakan\'a Hayat Verdi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Öğrenci Kulüpleri’nin geçtiğimiz haftalarda başlattığı “Arakan\'a Su Kuyusu” sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan bağışların yerine ulaştığı bildirildi.KISBÜ’den verilen bilgiye göre, Bangladeş\'in Arakan kamplarında susuzluk ve açlıkla mücadele eden Arakan halkına Kıbrıs\'tan uzanan yardım eli sayesinde, bölge halkı susuzlukla mücadelede önemli bir su kaynağına sahip oldu.Bölge halkı su kuyusunun açılışını,...



Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Öğrenci Kulüpleri’nin geçtiğimiz haftalarda başlattığı “Arakan\'a Su Kuyusu” sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan bağışların yerine ulaştığı bildirildi.



KISBÜ’den verilen bilgiye göre, Bangladeş\'in Arakan kamplarında susuzluk ve açlıkla mücadele eden Arakan halkına Kıbrıs\'tan uzanan yardım eli sayesinde, bölge halkı susuzlukla mücadelede önemli bir su kaynağına sahip oldu.



Bölge halkı su kuyusunun açılışını, dualar ve güzel temennilerle gerçekleştirdi. Kamplarda yaşayan çocuklar, su kuyusunun açılmasında duydukları sevinci paylaşarak, KISBÜ öğrencilerine teşekkür etti.



(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI



