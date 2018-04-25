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Kısbü Ev Sahipliğinde, Uluslararası Emı Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Kongresi Düzenleniyor

“TÜRK SANATLARI KARMA SERGİSİ” DE AÇILACAK

Kısbü Ev Sahipliğinde, Uluslararası Emı Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Kongresi Düzenleniyor

“TÜRK SANATLARI KARMA SERGİSİ” DE AÇILACAK

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:47
Kısbü Ev Sahipliğinde, Uluslararası Emı Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Kongresi Düzenleniyor
“TÜRK SANATLARI KARMA SERGİSİ” DE AÇILACAK

Lefkoşa, 25 Nisan 18 : Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) ev sahipliğinde, Nişantaşı Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Journal EMI editörlüğü ortak organizasyonuyla, 27-29 Nisan tarihlerinde “Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi” düzenleniyor.

Türkiye, İran, Irak, Nijerya, Kamerun, Filistin, Kırgızistan, Azerbaycan gibi birçok ülkeden 120’nin üzerinde bildiriyle katılım gösteren bilim insanının buluşup bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı kongre, KISBÜ kampusünde yapılacak.

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Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi programı kapsamında  “Türk Sanatları Karma Sergisi” de açılacak. Türk Sanatları Karma Sergisi açılışı, Cuma günü saat 14.30’da KISBÜ kampusünde yer alacak. 

Kongrenin açılışı Cumartesi günü saat 09.30’da KISBÜ’de yapılacak. Kongre açılışına KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer’in yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk katılacak.

Açılış programında, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer’in moderatörlüğünde, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’un konuşmacı olarak katılacağı  “Girişimcilik ve Etik” başlıklı açılış paneli yapılacak.

(SEL)
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