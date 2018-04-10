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“KISA SÜREDE BÜYÜK GELİŞMELERE BİRLİKTE İMZA ATILACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bir araya geldi.

“KISA SÜREDE BÜYÜK GELİŞMELERE BİRLİKTE İMZA ATILACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bir araya geldi.

10 Nisan 2018 Salı 19:17
“KISA SÜREDE BÜYÜK GELİŞMELERE BİRLİKTE İMZA ATILACAK”
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ŞAHALİ-AKDAĞ GÖRÜŞMESİ…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bir araya geldi. 

Bakanlık açıklamasına gore, Çankaya Köşkü’ndeki görüşme öncesinde açıklamada bulunan Akdağ, şunları söyledi.

“Öteden beri TC olarak kardes ülkemiz KKTC’ye karşı çok yakın bir alakamız var. Bu yakın alakanın neticesi ve önemli bir göstergesi olarak hükümetimiz güzel bir mekanizma geliştirmiş durumda. Başbakanımız adına bir Başbakan Yardımcısı olarak KKTC’nın ekonomik gelişmesi ve işbirliği için meseleleri takip ediyor ve doğrusu bu vazife bana verildiği için çok mutluyum. Büyük bir memnuniyetle bu vazifeyi icra ediyorum.” 

Akdağ, KKTC halkı açısından çok kısa sürede büyük gelişmelere birlikte imza atılacağına inandığını da dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali de, TC-KKTC arası dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Şahali, şunları söyledi:

“KKTC’'ye sağlamakta olduğunuz mali ve teknik destek bizlerin daha refah günlere erişmemiz bakımından son derece önemli. Biz KKTC hükümeti olarak özelikle imzaladığımız hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ilişkilerimizi geliştirmek ve halkımızın refahını daha da yukarıya taşımak bakımından yoğun bir gayret içerisindeyiz.” 

Yeni oluşan koalisyon hükümetinin halkın refahı için yoğun uğraş içerinde olduğuna işaret eden Şahali, hem KKTC kaynakları, hem de TC destekleri ile halka daha refah bir gelecek hazırlama konusunda görev başında olduklarını ifade etti.

Şahali, “Bu çerçevede birlikte ele aldığımız ve yürüttüğümüz konuları değerlendirmek ve daha olumlu sonuçlar yaratmak bakımından bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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