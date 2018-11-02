GİRNE BELEDİYESİ KIRSOKAVA TEMİZLİK KAMPANYASI’NA DESTEK VERECEK



Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Girne Kalesi\'nin 1 km doğusunda, Karakız bölgesinde Kirsokava Arkeolojik Sit Alanı\'nda temizlik kampanyası düzenleniyor.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 8 Kasım Perşembe günü 9.30-11.30 saatleri arasında Aktivist Oya Kutsal önderliğinde gerçekleştirilecek temizlik kampanyasına Girne Belediyesi ve Girne Çevre Dairesi yanında gönüllülerin de destek vereceği belirtildi.



Toplumda tarihi eser bilincinin oluşmasında gerçekleştirdiği farkındalık projeleriyle bilinen Aktivist Oya Kutsal konuyla ilgili açıklamasında, 2600 yaşında bir tarihi eserin çöplük bir alana dönüştürülmesinin büyük bir bilinçsizlik, ilgisizlik ve bilgisizliğin bir sonucu olduğunu ifade etti.



Kutsal, kültürel mirasımıza sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğuna işaret ederek, gönüllülerden oluşan bir komisyonla Girne’yi hak ettiği konuma getirmek için mücadele edeceklerini, bu sürecin Kirsokava ile başlayacağına dikkat çekti.



Kutsal, bugüne kadar tüm projelerine destek veren ve bu kampanyada da desteğini esirgemeyecek olan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanlarına da teşekkür etti.



“TARİHİ DEĞERLERE VE ÇEVREYE HERKES DUYARLI OLMALI”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak tarihi değerlere sahip çıktıklarını, Bandabuliya bölgesinde bulunan 50 yıldır yıkık olan sur duvarının (kule) restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını, Chrysopolitissa Kilisesi’nin tavanın yapılması ve Bandabuliya’nın yenilenmesi çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti.



Güngördü, kentin belleğini olacak bir kent müzesi için de çalışmaları olduğuna dikkat çekerek, tarihe ve çevresine sahip çıkan, saygı gösteren ve değer veren herkese destek vermeye ve işbirliğine hazır olduğunu söyledi.



Bu organizasyonda büyük emek sağlayan Oya Kutsal’a da duyarlılığı ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Güngördü, herkesi bu temizlik kampanyasına desteğe çağırdı.



(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI





