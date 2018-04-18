Kırsal kesim mağduriyeti!

Yine Yaz Geldi yine evimizde buzdolabı çalıştırma imkanımız olmayacak diyen Yarköy gençleri Kıbrıs manşet aracılığıyla seslerini duyurmak istediler. Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi olan kırsal kesim arsalarının altyapı sorunları yıllardır devam ediyor Kırsal bölgelerimizdeki gençliği köyünde tutmak adına dağıtılan kırsal kesim arsalarının altyapıları tamamlanmadığı için sürekli olarak sorunlar yumağı şeklinde gündeme geliyor. Kıbrıs Manşete ulaşan Yarköy’de kırsal kesim arsasına konut yapan gençler mağdur olduklarını iddia ettiler.

8 YILDIR ELEKTRİK YOK

2011 yılında aldıkları arsalarının aradan geçen neredeyse 8 yıla rağmen halen daha altyapı sorunlarının çözülmediğini dile getiren Yarköylü gençler bu arsalara yaptıkları evlerine Elektrik alamamaktan şikayet ettiler. Arsaları aldıkları günden beri kaç tane hükümet kaç tane İçişleri Bakanı değişmiş olmasına rağmen değişmeyen tek şeyin kendi sorunları olduğunu belirten Yarköy’de kırsal kesim arsalarına konut yapmış veya yapmak isteyen gençler altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesini talep ettiler.

Yarköy sakinlerinden Rana Dolu

ELEKTRİK DİREKLERİ GERİ ALINIYOR.

7 Ocak Seçimleri öncesi elektrik sorununun çözülmesi için bölgeye getirilen elektrik direkleri de hergün arsaların kenarından alınıyor. Kırsal kesim arsaları bölgesinde şu anda sadece 3 adet Elektrik direği kaldı ve bu da artık elektrikten umudunuzu kesin düşüncesine sebep oluyor.

ARTIK YETER

Elektrik direklerinin de bölgeden alınmasıyla kaderlerine isyan eden mağdur gençler devlet ve hükümet yetkililerinin bir an önce sorunlarına çare bulmasını ve artık evlerine elektrik bağlanmasını talep ettiler. Evlerinde Elektrik olmadığı için ne elektrikli alet ne de en elzem ihtiyaç olan buzdolabı çalıştıramayan kırsal kesim mağdurları Kıbrıs Manşet aracılığıyla seslerini duyurmak ve artık evlerinde elektrikli aletlerini kullanmak, buzdolabını çalıştırıp alışveriş yapma isteklerini dile getirdiler.