Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kırmızı Soğan Mucizesi

Kırmızı Soğan Mucizesi

31 Ocak 2016 Pazar 12:18
Kırmızı Soğan Mucizesi
banner238
Kırmızı soğan ye, unutma!
Yapılan araştıralara göre, kırmızı soğan hafızayı güçlendirerek unutkanlığı önlüyor


Diyetisyen Elif Özcan, unutkanlığı azaltmak için hafızayı güçlendirmek gerektiğini anlatırken, "Bunun için temel şart; haftada bir kez balık tüketmek, soğanı da sofralardan eksik etmemek. Özellikle kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcı. Hayatın tadı, tuzu kuru yemişler de unutkanlıkla savaşan kahramanlar arasında başı çekiyor" dedi.
Diyetisyen Özcan, derin deniz balıklarının, ’Omega-3’ yönünden daha zengin oldukları için unutkanlığa bire bir olduğunu, özellikle kış aylarında haftada 2-3 kez balık tüketilmesinin çok yararlı olduğunu söyledi.
Özcan, şöyle dedi:
"Günlük beslenmemizde her yaş grubunda mutlaka kuru yemişlere yer vermemiz gerekiyor. E vitamini içeriklerinden dolayı unutkanlığa karşı her zaman için fındık, fıstık, ceviz, yer fıstığı ve susam tarzı yağlı yemişleri yaşantımızda bulundurmakta yarar var.
’Unutkanlık’ dediğimizde, dikkat çekmemiz gereken diğer bir besin ise, yaban mersini. Antioksidan etkisinden dolayı yaşa bağlı, yaşla gelişen hafıza geriliğine karşı ciddi anlamda bire bir savaşır. Hergün bir avuç yaban mersini tüketmek unutkanlığa karşı çok çok iyi gelecektir. Hafızayı güçlendirecektir." 
Son Güncelleme: 31.01.2016 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim