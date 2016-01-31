Kırmızı Soğan Mucizesi

Kırmızı soğan ye, unutma!

Yapılan araştıralara göre, kırmızı soğan hafızayı güçlendirerek unutkanlığı önlüyor





Diyetisyen Elif Özcan, unutkanlığı azaltmak için hafızayı güçlendirmek gerektiğini anlatırken, "Bunun için temel şart; haftada bir kez balık tüketmek, soğanı da sofralardan eksik etmemek. Özellikle kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcı. Hayatın tadı, tuzu kuru yemişler de unutkanlıkla savaşan kahramanlar arasında başı çekiyor" dedi.

Diyetisyen Özcan, derin deniz balıklarının, ’Omega-3’ yönünden daha zengin oldukları için unutkanlığa bire bir olduğunu, özellikle kış aylarında haftada 2-3 kez balık tüketilmesinin çok yararlı olduğunu söyledi.

Özcan, şöyle dedi:

"Günlük beslenmemizde her yaş grubunda mutlaka kuru yemişlere yer vermemiz gerekiyor. E vitamini içeriklerinden dolayı unutkanlığa karşı her zaman için fındık, fıstık, ceviz, yer fıstığı ve susam tarzı yağlı yemişleri yaşantımızda bulundurmakta yarar var.

’Unutkanlık’ dediğimizde, dikkat çekmemiz gereken diğer bir besin ise, yaban mersini. Antioksidan etkisinden dolayı yaşa bağlı, yaşla gelişen hafıza geriliğine karşı ciddi anlamda bire bir savaşır. Hergün bir avuç yaban mersini tüketmek unutkanlığa karşı çok çok iyi gelecektir. Hafızayı güçlendirecektir."

Son Güncelleme: 31.01.2016 14:27