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16 Kasım 2017 Perşembe 10:19

Kırmızı ışığı umursamadı!

Kırmızı ışığı umursamadı!
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Kırmızı ışığı umursamayınca...

Kırmızı ışığa aldırmadan yoluna devam eden sürücü kaza yaptı

Melin Dobran

Lefkoşa’da Atatürk stadyumu önünde dün saat 15.30 civarında, tarafına yanan kırmızı ışığa aldırmadan yoluna devam eden sürücü kaza yaptı.

Elde edilen bilgilere göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda HN 888 plakalı araç ile seyreden Tugay Ahat (E-22), Atatürk stadyumu ışıklarına geldiği sırada, kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. O esnada yeşil ışık yandığı için sanayi bölgesinden çıkan, Sultan Mercan (K-37) yönetimindeki DV 670 plakalı araca çarptı. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Diyalog

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