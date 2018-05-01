Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.064
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5854
EURO
4.9081
Yeniboğaziçi'nde büyük trafik kazası meydana geldi!
Son Dakika
Yeniboğaziçi'nde büyük kaza!
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

Kırmızı et sevenlere kötü haber!

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, “Kırmızı et için günde 100 gram, işlenmiş etler için 50 gramdır. Bunlar her gün tüketildiğinde yüzde 18-20'nin üzerinde kanser riski artıyor. Hala yüzde 100 demiyoruz ama kanser riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı et sevenlere kötü haber!

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, “Kırmızı et için günde 100 gram, işlenmiş etler için 50 gramdır. Bunlar her gün tüketildiğinde yüzde 18-20'nin üzerinde kanser riski artıyor. Hala yüzde 100 demiyoruz ama kanser riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2018 Salı 22:43
Kırmızı et sevenlere kötü haber!

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, 2008-2014 yılları arasında Avrupa Birliği’ne (AB) üye 28 ülkede Bilgisayarlı Tetik çekim oranı artışının yüzde 3.5 Türkiye de ise yüzde 106 olduğunu açıklarken, “Gelir gurubuna göre sık görülen ve nadir görülen hastalıklar var. Prostat kanseri iyi beslen yüksek protein alan salam sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı. Akciğer kanserleri ise daha zayıf ve gelir düzeyi düşük olan grubun hastalığı. Yani zengin ve yoksul hastalıkları grupları var” dedi.

kongrenin Bilimsel Program Sekreteri Prof. Dr. Gökhan Özyiğit ise, “Kırmızı et için günde 100 gram, işlenmiş etler için 50 gramdır. Bunlar her gün tüketildiğinde yüzde 18-20'nin üzerinde kanser riski artıyor. Hala yüzde 100 demiyoruz ama kanser riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından, "Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi" düzenlendi. Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam düzenlenen basın toplantısında, radyoterapinin kanser tedavisinin önemli silahlarından biri olduğunu belirterek, kanser tanısı alan olguların yüze 65-70'ine hastalıklarının bir döneminde radyoterapi uygulandığını söyledi.

2008-2014 yılları arasında AB’ye üye 28 ülkede Bilgisayarlı Tetik çekim oranı artışının yüzde 3.5 Türkiye’de yüzde 106 olduğunu açıklayan Sağlam, kanser hastalarında doğru beslemenin önemine işaret ederek, “Tedaviyi iyi yönetebilmek için hastaya bütüncül olarak yaklaşmak lazım. Yan etkili mücadele de en önemli unsurlardan bir tanesi de beslenme. Hastaya ne kadar iyi bakabilir ve doğru besleyebilirsek etkinlikte iyi sonuç elde edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZENGİN VE YOKSUL HASTALIKLARI GRUPLARI VAR"

Gelir gurubuna göre sık görülen ve nadir görülen hastalıkların olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Esra Kaytan Sağlam, “Prostat kanseri iyi beslen yüksek protein alan salam sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı. Akciğer kanserleri daha zayıf ve gelir düzeyi düşük grupların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van Doğubeyazit, Bitlis, Erzurum ve biraz daha gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı gurupta. Yani zengin ve yoksul hastalıkları gurupları var” dedi.

“SIFIR ŞEKER İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIR"

Yemek tümörü konusunda da bilgi veren Sağlam, “Yemek borusu tümörü olan hasta zayıf yutamıyor hiçbir şey boğazından geçemiyor. Hastalarımın yüzde 90’ı kanser oldum ama şekeri bıraktım diye geliyor. Bu konu sigaranın dahi önüne geçmiş dorumda. Sıfır şeker yiyip beslenemeyen yutamayan zayıf hastaları bizim beslememiz daha da zor. Burada tümör gurubuna göre hareket etmemiz çok önemli. Beyaz işlenmiş şeker yerine dondurma öneriyorum, hem besleyici bir ürün, hem de protein vermiş oluyoruz. Pekmez kullanılabilir, hurma, incir tüketilebilir. Azaltmak önemli. Sıfır şeker bizim işimizi biraz zorlaştırıyor” diye konuştu.

Sağlam, zerdeçal ve kanser ilişkisine yönelik olarak da "Zerdeçal kullanarak hiçbir hastalıkta, hastalıklı bölgenin lokal kontrolünü artıran bir çalışma yok, sağ kalımı uzatan bir çalışma yok ancak yan etkileri azaltmakta etkili olabileceğine yönelik bir çalışma var."

ÖZYİĞİT: "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KARBONHİDRAT, YAĞ VE PROTEİNİN DENGELİ ŞEKİLDE ALINMASI ŞART"

Kongrenin Bilimsel Program Sekreteri Prof. Dr. Gökhan Özyiğit de şeker ve kanser ilişkisine yönelik olarak "Ben 'şeker kanseri beslemez' demeyeceğim, şeker dolaylı olarak kanser yapabilir ama erişkinlerde şekeri kaçırdığınızda obezite olur ve obezite kanserin bilinen sebeplerinden biridir. Ama kanserli bir hücrenin sadece şekere ihtiyacı yok. Protein ve yağ da var. O zaman yağı da proteini de keselim. O nedenle özellikle çocukluk çağında karbonhidrat, yağ ve proteinin dengeli şekilde alınması şart. Beynin en önemli gıdası glikozdur. Ama bu da mısırdan üretilmiş olan değil. Çünkü onların doyma denilen hissi engellediğini net biliyoruz. Meyve suyunu içtikçe içmek istiyorsunuz" dedi.

Palm yağından da uzak durulması gerektiğini belirten Özyiğit, "Palm yağlarının, kanserli farelerde yayılımı 8-10 kat arttırdığını ve kanserin çok daha hızlı büyüdüğünü gösteren kanıtlar elde edildi ve sonuçları bilimsel dergilerde yayımlandı. Bu nedenle, palm yağı, fruktoz bazlı şekerler en uzak durulmalı. Dünya Sağlık Örgütü, bütün salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti. Bir maddenin kanser yapabilmesi için sürekli kullanılması önemli. Her gün maruz kalındığında, bağışıklık sistemi buna yetişemiyor ve temizleyemiyor. Nadiren yapılması halinde, kişinin düzgün bir bağışıklık sistemi varsa temizlik yapılabiliyor. Bu nedenle aşırıya kaçılmadan ve hafta bir tüketilebilir. Miktarlar da önemli. Kırmızı et için günde 100 gram, işlenmiş etler için 50 gramdır. Bunlar her gün tüketildiğinde yüzde 18-20'nin üzerinde kanser riski artıyor. Hala yüzde 100 demiyoruz ama kanser riskini artırıyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayıs İşçi Bayramı Binleri Lefkoşa’da Buluşturdu!
1 Mayıs İşçi Bayramı Binleri Lefkoşa’da Buluşturdu!
Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın çok değişti
Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın çok değişti
Yeniboğaziçi'nde büyük trafik kazası meydana geldi!
Yeniboğaziçi'nde büyük trafik kazası meydana geldi!
Özersay: “Özel sektör çalışanlarının haklarıyla ilgili tüm kuralları uygulamak görevimizdir...“
Özersay: “Özel sektör çalışanlarının haklarıyla ilgili tüm kuralları uygulamak görevimizdir...“
Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi!
Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi!
Ataoğlu: “4 müze daha”
Ataoğlu: “4 müze daha”
KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi“ Girne’de Düzenlenecek Çalıştayda Tartışılacak!
KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi“ Girne’de Düzenlenecek Çalıştayda Tartışılacak!
Hazine-sen’den 1 Mayıs Mesajı!
Hazine-sen’den 1 Mayıs Mesajı!
Lefkoşa’da Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek!
Lefkoşa’da Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek!
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs Sorunu Ve Guterres Belgesi Konusunda Açıklama
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs Sorunu Ve Guterres Belgesi Konusunda Açıklama

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim