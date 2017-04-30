FLAŞ HABER

Kırıkları Var

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 07:21

Kırıkları Var

Kırıkları Var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kırıkları Var
20 yaşındaki Yonca Baba virajı alamayınca yoldan çıkarak tarlaya girdi ve takla atarak durabildi

Paşaköy¬Aslanköy anayolunda virajı alamayan Yonca Baba isimli sürücünün aracı, yolun solunda bulunan tarlaya uçtu. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Paşaköy¬Aslanköy yolu arasındaki mandıralar bölgesinde meydana geldi. KF 512 plakalı araç sürücüsü Yonca Baba (K¬22), yolun sağından çıkarak tarlaya girdi ve takla atarak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yonca Baba ve araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Açelya Baba, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi‘ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Edinilen bilgilere göre sürücü Yonca Baba ve araçta yolcu olarak bulunan Açelya Baba’nın kaza sonucu muhtelif yerlerinde kırık olduğu öğrenilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Diyalog


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayıs İşçi Bayramı... 1 Mayıs İşçi Bayramı...
Medya Dergisi'nin 14’üncü Sayısı Yayımlandı… Medya Dergisi'nin 14’üncü Sayısı Yayımlandı…
ÖZGÜRGÜN: “ÜRETEN KESİMLERİN GELECEĞİNE UMUTLA BAKMALARI HEDEFİYLE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ” ÖZGÜRGÜN: “ÜRETEN KESİMLERİN GELECEĞİNE...
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

1 Mayıs İşçi Bayramı...
1 Mayıs İşçi Bayramı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanacak.

Haberi Oku