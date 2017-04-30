Kırıkları Var



Paşaköy¬Aslanköy anayolunda virajı alamayan Yonca Baba isimli sürücünün aracı, yolun solunda bulunan tarlaya uçtu. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Paşaköy¬Aslanköy yolu arasındaki mandıralar bölgesinde meydana geldi. KF 512 plakalı araç sürücüsü Yonca Baba (K¬22), yolun sağından çıkarak tarlaya girdi ve takla atarak durabildi.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yonca Baba ve araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Açelya Baba, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi‘ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Edinilen bilgilere göre sürücü Yonca Baba ve araçta yolcu olarak bulunan Açelya Baba’nın kaza sonucu muhtelif yerlerinde kırık olduğu öğrenilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.Diyalog