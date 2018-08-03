Kiralık Araçların Yasal Sorumluluğu Araç Sahibinin

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ’YLE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

PLAKASI YASAYA UYGUN OLMAYAN, GEÇERLİ SEYRÜSEFER VE MUAYENE BELGESİ OLMAYAN KİRALIK ARAÇLARDA CEZA, ARACI KİRALAYAN KİŞİYE DEĞİL, ARACIN SAHİBİ KİŞİ VEYA ŞİRKETE KESİLECEK



Kiralık araçların plakaları, seyrüsefer ve muayeneleriyle ilgili sorumluluğu aracın sahibi olan gerçek veya tüzel kişiye yükleyen düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeleri içeren “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzükte yapılan değişiklikle, yasaya aykırı plaka bulunan kiralık araçlarda yasal sorumluluk, kiralayan kişiye değil, kiralık aracın adına kayıtlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiye yüklendi. Böylece polis cezayı sürücüye değil, kiralık aracın sahibi kişi veya şirkete kesecek.

Kiralık araçlarda geçerli seyrüsefer ruhsatı bulunmadığının belirlenmesi halinde de yasal sorumluluk, kiralık aracın adına kayıtlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiye verildi. Tüzüğe göre, aracın geçerli seyrüsefer ruhsatının bulunmadığının belirlenmesi halinde uygulanacak cezalar, aracı kiralayan kişiye değil aracı adına kayıtlı bulunduran gerçek veya tüzel kişiye uygulanacak.

Yine tüzükteki bir diğer değişiklikle kiralık motorlu araçlarda geçerli muayene belgesi bulunmaması halinde de yasal sorumluluk kiralık aracın adına kayıtlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiye yüklendi.

PLAKALARA BAŞKA RAKAM VEYA HARF KOYMAK YASAK

Plakaların net şekilde kolayca görülecek biçimde ve tüzük kurallarına uygun şekilde olması gerektiği kaydedilen tüzükte, “Aracın hüviyetini gösteren plaka numarası yanına araç hareket halinde bulunduğu sırada plaka numarasının okunması veya görülmesini zorlaştıracak herhangi bir başka rakam veya harf koymak yasaktır” kuralı da bulunuyor.

Motorlu araç plakalarındaki yeni düzenleme uyarınca tüm motorlu araçlara, 31 Ocak 2019’a kadar yeni plaka taktırma gerekiyor. Kiralık araçlar için ise uygulama 2 Temmuz’da başlamıştı.

