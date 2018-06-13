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Kiralık araç plakaları yeniden kırmızı

Kiralık araç plakaları yeniden kırmızı

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:27
Kiralık araç plakaları yeniden kırmızı

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SON TARİH 2 TEMMUZ

“3 TEMMUZ’DAN İTİBAREN ARAÇ DİREKTÖRLERİNE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kiralık araç plakalarıyla ilgili geçiş sürecinin 2 Temmuz tarihinde sona ereceğini anımsattı ve 3 Temmuz’dan itibaren “araç direktörlerine” yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 99/74 sayılı Motorlu Araçlar, Yol ve Trafik Tüzüğü’nde 28 Şubat’ta yapılan A.E. 205/2018 sayılı değişiklikle, “Z” Kiralık Motorlu Araç olarak kayıt edilen araçların plakalarının kırmızı zemin üzerine siyah harf ve sayılardan oluşacağı, söz konusu araçların plakaları üzerindeki harf ve sayılardan önce “Z” harfi konulacağı kuralının getirildiği anımsatıldı.
Resmi gazetede yayımlanan geçici maddeyle bu gibi araçların plakalarını 2 Temmuz tarihine kadar tüzük kuralına uygun hale getirilmesinin zorunlu kılındığı da yinelenen açıklamada, kiralık araç şirketlerinin, adlarına kayıtlı araçların plakalarını tüzüğün tanıdığı süre zarfında yasal hale getirmelerinin yasa gereği zorunlu olduğu vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında, 3 Temmuz tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü’nce yapılacak denetimlerde, tüzük kurallarına aykırı plaka tespit edilmesi halinde, ilgili yasa ve tüzüklere uygun olarak kiralık aracı kiralayan kişiye değil, kiralamadan sorumlu “kiralık araç direktörü” aleyhine yasal işlem başlatılacağı bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 16:42
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