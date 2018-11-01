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Kiraları cebe atmış

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli işyerinde tahsildar olarak çalışan Haluk Sağlı’nın toplamış olduğu kira gelirlerini tasarrufunda geçirdiği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kiraları cebe atmış

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli işyerinde tahsildar olarak çalışan Haluk Sağlı’nın toplamış olduğu kira gelirlerini tasarrufunda geçirdiği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:59
Kiraları cebe atmış

Kiraları cebe atmış

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli işyerinde tahsildar olarak çalışan Haluk Sağlı’nın toplamış olduğu kira gelirlerini tasarrufunda geçirdiği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, Nisan 2017- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli işyerinde çalışan Haluk Sağlı’nın,  işyeri adına 29 daireden toplamış olduğu kira bedeli olan toplam 69,500 Stg nakit parayı, şirket muhasebesine yatırmayarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti.  Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı Özgü Özyiğit, müvekkilinin şirketin hesabına 120 bin sterlin yatırdığını söyledi ve 69 bin 500 sterlinin altında bir rakam çıkması halinde, söz konusu şirketin yetkililerine Amme fes atçılığından dava açacağını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
KiraPara
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