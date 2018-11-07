Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube2de görevli polis memuru Kader Artan, zanlı Mehmet Kıral’ın “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Artan, zanlı Kıral’ın Neriman Püsküllü sorumluluğunda kiracı olarak kaldığı daireden çıkarılmak istendiğini ve zanlının daireye büyük zarar verdiğini söyledi. Artan, yapılan tespitte Kıral’ın kiracı olarak kaldığı dairenin yedi camını, iki adet mutfak dolabını, üç adet boydan aynayı, altı adet priz, dört adet oda kapısı, bir adet klozet, iki adet lavaboyu, bir adet avize ve bir adet bulaşık makinesini kasten kırarak 20 bin TL hasar verdiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Artan, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 2 gün tutukluluk emri verdi.

