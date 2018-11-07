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Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu...
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Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de ev sahibinin baskısına dayanamayan Mehmet Kıral, dün ev kiracı olduğu evde her şeyi kırdı döktü. Kıral, N. P’nin sorumluluğunda olan Özyalçın apartmanın 5 numaralı dairede ne var ne yoksa kırarak 20 bin TL hasar yaptı. Püsküllü’nün şikâyeti üzerine önceki gün gözaltına alınan zanlı Kıral, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de ev sahibinin baskısına dayanamayan Mehmet Kıral, dün ev kiracı olduğu evde her şeyi kırdı döktü. Kıral, N. P’nin sorumluluğunda olan Özyalçın apartmanın 5 numaralı dairede ne var ne yoksa kırarak 20 bin TL hasar yaptı. Püsküllü’nün şikâyeti üzerine önceki gün gözaltına alınan zanlı Kıral, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:35
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube2de görevli polis memuru Kader Artan, zanlı Mehmet Kıral’ın “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Artan, zanlı Kıral’ın Neriman Püsküllü sorumluluğunda kiracı olarak kaldığı daireden çıkarılmak istendiğini ve zanlının daireye büyük zarar verdiğini söyledi. Artan, yapılan tespitte Kıral’ın kiracı olarak kaldığı dairenin yedi camını, iki adet mutfak dolabını, üç adet boydan aynayı, altı adet priz, dört adet oda kapısı, bir adet klozet, iki adet lavaboyu, bir adet avize ve bir adet bulaşık makinesini kasten kırarak 20 bin TL hasar verdiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Artan, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 2 gün tutukluluk emri verdi. 
 

Son Güncelleme: 07.11.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
EvKırma
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