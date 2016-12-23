Kimyasal Kabus



Başkent Lefkoşa dün gece Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Devlet Laboratuvarı'nda çıkan yangın nedeniyle alarma geçti. İtfaiye, Sivil savunma ekiplerinin seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Devlet Laboratuvarının içi kimyasallarla dolu bodrum katında başlayan yangın sonrasında etrafa yayılan zehirli duman hem söndürme çalışmalarını yapan ekibe hem de bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan zehirli duman nedeniyle Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da yaşayan astım hastası ve solunum problemi yaşayan kişilerin sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.Yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bir tespit yapılmadığı, çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kriminal olaylara ait kanıtların incelendiği, uyuşturucu analizlerinin yapıldığı laboratuvarda çıkan yangının kanıtlara zarar verip vermediği soru işaretlerine neden oldu.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Devlet Laboratuvarı’nın bodrum katındaki yangın dün akşam 19.00 sıralarında başladı. İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı gönderilen 2 ambulans yangın yerinde bekletildi. Kimyasal maddeler yanmasından dolayı çevreye koku yayılırken, bölgede yoğun bir duman bulutu oluştu. Rüzgârın etkisiyle dumanlar batıya doğru ilerleyerek Kızılbaş, Göçmenköy, Taşkınköy, Yenişehir ve Gönyeli bölgesini etkisi altına aldı.Söndürülen yangının ardından saat 22.30’a kadar soğutma çalışmaları devam etti. Yeni bir yangın ihtimaline karşın itfaiye ekiplerinin sabaha kadar nöbet tutacağı belirtilirken, poliste olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. 19.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yangının kimyasallardan kaynaklanmış olabileceği şüphesinin bulunduğuna dikkat çekerek, özellikle Lefkoşa’da yaşayan astım hastası ve solunum problemi yaşayan kişileri sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.Sucuoğlu, havadaki kimyasalların, yağmur ile birlikte yeryüzüne indiğini de belirterek, yağmurdan korunulması gerektiğini söyledi.Rüzgarın da etkisi ile dumanın batıya doğru yayıldığını belirten Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının mesai bitiminden sonra çıktığı bilgisini de aldıklarını, dolayısıyla depoda kimsenin bulunmayışının sevindirici bir unsur olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin dumandan olası bir etkilenme olabileceği ihtimaliyle alarm durumunda olduğunu da kaydetti.Öte yandan Başkent Lefkoşa’ya kabus yaşatan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi hakkında geniş bir çalışma başlattı. Kriminal olaylara ait kanıtların incelendiği, uyuşturucu analizlerinin yapıldığı laboratuvarda çıkan yangın hakkında her ihtimalin göz önünde bulundurulduğu ve araştırmanın bu yönde yapıldığı öğrenildi…Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yangın nedeniyle bir kriz masası kurulmasını ve etrafa yayıldığı iddia edilen zehirli kimyasallar konusunda Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan yardım istenmesini önerdi. Kişisel facebook hesabından açıklama yapan Özersay şunları aktardı: “Devlet Laboratuarında çıkan yangın ertesinde yetkililerden şöyle bir uyarı geldi, tam ne diyeyim bilemedim, "yağmurun yağmasının iyi olduğunu fakat bu yağmur ile kimsenin ıslanmaması gerektiğini söyleyerek, “Lefkoşalılar mümkün ise bu akşam dışarıya çıkmasınlar, bu havayı solumasınlar ve yağmurda ıslanmasınlar..." Durum gerçekten ciddiyse hemen bir kriz masası oluşturup bu konudan anlayan insanları bir araya toplamalıdırlar, gerekirse acilen Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan bu konulardan anlayan ekipleri dahil etsinler. Bu tür olaylar hafife alınmamalı.Diyalog