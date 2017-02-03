Kimya Mühendisleri, Devlet Laboratuvarı İçin Tüm Kaynakların Seferber Edilmesini İstedi

Kimya Mühendisleri Odası, yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı’nın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

“DEPO, ADLİ VE BESİN ANALİZ BÖLÜMÜNDEKİ ÇALIŞMALAR YAVAŞ İLERLİYOR, İNSAN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN BİRÇOK ANALİZ YA HİÇ YAPILAMIYOR YA DA SAĞLIKLI VE SÜRATLİ YAPILAMIYOR”

“NARKOTİK, ADLİ VAKALAR VE BESİN ANALİZLERİYLE ALAKALI TAHLİLLERDE CİDDİ SIKINTI VAR”

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Kimya Mühendisleri Odası, yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı’nın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Devlet Laboratuvarı’nı ziyaret eden Kimya Mühendisleri Odası, “İnsan sağlığını ilgilendiren birçok analiz ya hiç yapılamıyor, ya da sağlıklı ve süratli yapılamıyor. Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası, Devlet Laboratuvarı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Yangından zarar gören depo, adli ve besin analiz bölümünde onarım ve yenileme çalışmaları yavaş ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE YARDIMA HAZIRIZ”

Laboratuvarın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Kimya Mühendisleri Odası yönetimi, imkanları dahilinde yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Oda yönetimi, 22 Aralık’taki yangının kimyasalların karıştığı, tahribat gücünün ve atık sorununun söz konusu olduğu önemli bir olay olduğunu kaydederek, kimyasal atıkların Güngör’deki atık alanında, AB standartlarına uygun biçimde ve geçici olarak depolandığı bilgisini aldıklarını iletti.

(RÇ/FEZ)