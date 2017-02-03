Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Kimya Mühendisleri, Devlet Laboratuvarı İçin Tüm Kaynakların Seferber Edilmesini İstedi

Kimya Mühendisleri Odası, yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı’nın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Kimya Mühendisleri, Devlet Laboratuvarı İçin Tüm Kaynakların Seferber Edilmesini İstedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“DEPO, ADLİ VE BESİN ANALİZ BÖLÜMÜNDEKİ ÇALIŞMALAR YAVAŞ İLERLİYOR, İNSAN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN BİRÇOK ANALİZ YA HİÇ YAPILAMIYOR YA DA SAĞLIKLI VE SÜRATLİ YAPILAMIYOR”

“NARKOTİK, ADLİ VAKALAR VE BESİN ANALİZLERİYLE ALAKALI TAHLİLLERDE CİDDİ SIKINTI VAR”

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Kimya Mühendisleri Odası, yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı’nın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Devlet Laboratuvarı’nı ziyaret eden Kimya Mühendisleri Odası, “İnsan sağlığını ilgilendiren birçok analiz ya hiç yapılamıyor, ya da sağlıklı ve süratli yapılamıyor. Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası, Devlet Laboratuvarı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Yangından zarar gören depo, adli ve besin analiz bölümünde onarım ve yenileme çalışmaları yavaş ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE YARDIMA HAZIRIZ”

Laboratuvarın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Kimya Mühendisleri Odası yönetimi, imkanları dahilinde yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Oda yönetimi, 22 Aralık’taki yangının kimyasalların karıştığı, tahribat gücünün ve atık sorununun söz konusu olduğu önemli bir olay olduğunu kaydederek, kimyasal atıkların Güngör’deki atık alanında, AB standartlarına uygun biçimde ve geçici olarak depolandığı bilgisini aldıklarını iletti.

(RÇ/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Pazartesi Günü Elektrik Kesintisi Olacak Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Pazartesi Günü...
Erhürman, Girne’de Esnafla Bir Araya Geldi Erhürman, Girne’de Esnafla Bir Araya Geldi
“digital Diyet” Adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci Dönemi Başladı “digital Diyet” Adlı Kantara Kış Kampı’nın...
Ltb İle Ktezo İşbirliği Protokolü İmzaladı Ltb İle Ktezo İşbirliği Protokolü İmzaladı
Tdp’den Asgari Ücret Eleştirisi Tdp’den Asgari Ücret Eleştirisi
Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü… Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü…
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Pazartesi Günü...
Güzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Haberi Oku