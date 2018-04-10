Kimse tanıyamıyor! Güzel ismi görenler 'yok artık' dedi

Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan moda yarışmasında birinci olduktan sonra ilgiyi üzerine çeken ve gerek verdiği cesur pozlarla ve gerek yaptığı açıklamalarla gündemde kalan Ayşenur Balcı, bambaşka biri oldu.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak adını duyuran Ayşenur Balcı, sosyal medya hesabını sıfırladı ve yepyeni halini paylaştı. Yarışmada kazandığı birincilik sonrası estetikleri ve internetteki skandal yayınları ile adından söz ettiren Ayşenur Balcı, yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri oldu.

Bir dönem uyuşturucu kullandığı iddiaları gündeme gelen Balcı, internet üzerinden yaptığı yarı çıplak canlı yayınıyla dibe vurmuştu.

İşte Ayşenur Balcı’nın yeni imajı;