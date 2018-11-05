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“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç İle Bireysel Ve Toplumsal Yas” Konulu Seminer Düzenlendi

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç ile Bireysel ve Toplumsal Yas” konulu seminerler bugün gerçekleştirildi.

“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç İle Bireysel Ve Toplumsal Yas” Konulu Seminer Düzenlendi

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç ile Bireysel ve Toplumsal Yas” konulu seminerler bugün gerçekleştirildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç İle Bireysel Ve Toplumsal Yas” Konulu Seminer Düzenlendi
Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç ile Bireysel ve Toplumsal Yas” konulu seminerler bugün gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Thalassaemia Konferans Salonu’nda yapılan seminerde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Abdülkadir Çevik ile Doçent Doktor Çiğdem Aydemir birer sunum yaptılar.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Siyasi İşler Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani’nin de izlediği seminere doktor ve hemşireler de katıldı.
Seminerde, kişilik gelişimi sürecinin aşamaları, kimlik oluşumu ile birey ve aile bağlamında yas konuları ele alındı.
(AK/HÖ)           FOTOĞRAFLI

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