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“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç Bireysel Ve Toplumsal Yas" Konulu Seminer Yarın...

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, yarın, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas

“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç Bireysel Ve Toplumsal Yas" Konulu Seminer Yarın...

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, yarın, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas

04 Kasım 2018 Pazar 11:24
“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç Bireysel Ve Toplumsal Yas
Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, yarın, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas" konulu seminer düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saat 13.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Doç. Dr. Çiğdem Aydemir’in konuşmacı olarak katılacağı seminere halkın davetli olduğu belirtildi.

(SEL)
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