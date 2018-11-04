Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, yarın, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, yarın, “Kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük ve Barışa Giden Süreç Bireysel ve Toplumsal Yas" konulu seminer düzenliyor.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saat 13.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Doç. Dr. Çiğdem Aydemir’in konuşmacı olarak katılacağı seminere halkın davetli olduğu belirtildi.



(SEL)

