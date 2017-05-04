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04 Mayıs 2017 Perşembe 11:10

“kim Bay Schmitt?” Oyununda Son Hafta

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Kim Bay Schmitt?” oyunuyla sezonun son iki temsilini yapıyor.

'kim Bay Schmitt?” Oyununda Son Hafta
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Kim Bay Schmitt?” oyunuyla sezonun son iki temsilini yapıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, tek perdelik kara komedi oyunda, Bay ve Bayan Belier evlerinde sıradan bir akşam yemeği yerken, bir anda telefon çalar. Fakat onların ne bir telefonları ne de telefon abonelikleri vardır. Telefondaki kişi, Bay Schmitt’i aramaktadır. “Kim Bay Schmitt?” oyunu izleyenleri hem güldüren hem düşündüren nitelikte.

Oyun, yarın ve 6 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 78782 numaralı telefon aranabilir.

(RU/HA) FOTOĞRAFLI

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