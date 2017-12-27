KİM BU YÜZSÜZLER ???

KIBRIS MANŞET yüzsüzler dosyasını açıyor .

Yarından itibaren yüzsüzlerin yüzsüzlükleri tek tek yazılacak....

Lebiderya arazileri alıp kontenjan adayı olarak, ceza davalarından kurtulmak isteyenler...

Lefkoşa'nın göbeğindeki MİLYON Sterlinlik arsaları alarak doymayıp, yanındaki devlet binasını da isteyenler...

Paha biçilmez yüzlerce dönüm arazileri rant kapısı yapanlar... Devlete olan milyon dolarlık kira borcunu sadece 20-30,000 Dolara üstelik taksitle kapatan bakanlar...

Ve daha niceleri... Balık hafızalı olduğumuzu düşünerek unutulacağını sananlar çok yanılıyor...

İşte son hafta ve son tangolar... Hepsi yarından itibaren sadece KIBRIS MANŞET farkıyla....