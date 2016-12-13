KİLOT İÇİNDE UYUŞTURUCU ZULASI



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Lefkoşa’da şüpheli bulunarak üzerinde yapılan aramada bonzai türü uyuşturucu bulunan Nijerya uyruklu Leonard Agams tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 10 Kasım tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Leonard Agams'ın üzerinde arama yapıldığını ve aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bez parçası arasında muhafaza edilmiş yaklaşık yarım gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu maddeyi aldığı şahsı itiraf ettiğini belirterek, aranan şahsın henüz tespit edilmediğini ifade etti. Polis memuru Mehmet Sevinç başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını uyuşturucu maddenin laboratuvara gönderileceğini ve aranan bir şahsında olduğunu belirterek zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.