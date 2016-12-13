Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 11:47

KİLOT İÇİNDE UYUŞTURUCU ZULASI

Lefkoşa’da şüpheli bulunarak üzerinde yapılan aramada bonzai türü uyuşturucu bulunan Nijerya uyruklu Leonard Agams tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

KİLOT İÇİNDE UYUŞTURUCU ZULASI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 KİLOT İÇİNDE UYUŞTURUCU ZULASI


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da şüpheli bulunarak üzerinde yapılan aramada bonzai türü uyuşturucu bulunan Nijerya uyruklu Leonard Agams tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 10 Kasım tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Leonard Agams'ın üzerinde arama yapıldığını ve aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bez parçası arasında muhafaza edilmiş yaklaşık yarım gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu maddeyi aldığı şahsı itiraf ettiğini belirterek, aranan şahsın henüz tespit edilmediğini ifade etti. Polis memuru Mehmet Sevinç başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını uyuşturucu maddenin laboratuvara gönderileceğini ve aranan bir şahsında olduğunu belirterek zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Uyuşturucu Zulası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku