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Kilosu 300TL..

Mersin'in Silifke ilçesinde,

Kilosu 300TL..

Mersin'in Silifke ilçesinde,

29 Kasım 2014 Cumartesi 14:10
Kilosu 300TL..
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Turfanda Eriğin Kilosu Etten Pahalı, Altınla Yarışıyor!
Mersin'in Silifke ilçesinde, Türkiye'nin ilk turfanda eriği hasadı yapıldı. Eriğin kilosu 300 TL'ye satıldı.



Mevsim sıcaklıkları normal değerlerin üstünde seyrediyor. Bu durum Mersin'in Silifke ilçesinde ekili can eriklerin erken olgunlaşmasına sebep oldu. Normalde her yıl Nisan ayında çıkan turfanda erik Kasım ayında toplandı.
KİLOSU 300 LİRA

Silifke'de meyve ve sebze komisyonculuğu yapan Mehmet Emin Koçak, 14 dönümlük erik bahçesinden yılın ilk ereğini hasat etti. Bahçeden toplanan 15 kilo erik, kilosu 300 liradan İstanbul Bayrampaşa Hali'nde bir komisyoncuya sattı.

HASTALAR HAMİLELER İÇİN

Emin Koçak eriklerin fiyatının yüksek olması sebebiyle, sadece aş erip canı erik çeken kadınlar tarafından gramla satın alınabileceğini söyledi. Koçak "1 kilo can eriği şuan yaklaşık 2 çeyrek altın fiyatına biz gönderiyoruz. Orada bu fiyat daha da artacaktır" dedi. 



Son Güncelleme: 29.11.2014 14:12
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Türkiyenin Ilk Turfanda Eriği Hasadı Yapıldı. Eriğin Kilosu 300 TLye Satıldı.Mersinin Silifke Ilçesinde
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