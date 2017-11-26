KİLOSU 15 LİRA

Pazarın en pahalı sebzesi taze baklaBaşkent Lefkoşa’daki tarihi Belediye Pazarı’nda (Bandabulya) satılan kış meyveleri ve sebzeleri tezgâhlardaki yerini aldı.Esnaf, sezon ürünlerinin yeni çıkmasına rağmen yeşilliklerde fiyat artışı olmadığını söyledi. Kışın sevilen sebzeleri arasında olan taze fasulyenin kilosunun 7 lira olduğunu belirten esnaf, taze baklanın ise 15 lira olduğunu söyledi.Esnaf, kışın vazgeçilmez meyvesi mandalina ve portakalın en çok satılan ürünler arasında yer aldığını belirtti Bandabulya’da satılan sebze meyve fiyatları şöyle, domates ve salatalık 2 buçuk lira, mersin 10 lira, zeytin 6 lira, maydanoz 1 lira, taze soğan 50 kuruş, ıspanak, pırasa, golyandro, marul, roka 1 buçuk lira, taze fasulye 7 lira, taze bakla 15 lira, kereviz ve portakal 2 lira.