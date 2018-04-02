"Kilo veremiyorum" diyenlere tek ve kesin çözüm!

Amerikalı kültür elçileri ve İsveçli bilim insanlarının her yıl bu zamanlar, aslında yaz biterken tükenip giden umutlarımıza ekmek banmak için (ekmek deyince bi’ acıkmadım değil) çıkardıkları diyet listelerini araştırıp, aslında böyle bir listenin hiç var olmadığını ve insanların beyni ile oynandığını, inananları ise teste tabi tutmadan IQ sıralamasına göre ayrıştırdıklarını ortaya çıkarttılar... Gerçi İsveçli bilim insanları bir dönem de kıvırcıkların saçlarını düzleştirmeye, diş fır&

1 ayda 15 kilo verdiren diyet listelerinin ardındaki gerçek

Amerikalı kültür elçileri ve İsveçli bilim insanlarının her yıl bu zamanlar, aslında yaz biterken tükenip giden umutlarımıza ekmek banmak için (ekmek deyince bi’ acıkmadım değil) çıkardıkları diyet listelerini araştırıp, aslında böyle bir listenin hiç var olmadığını ve insanların beyni ile oynandığını, inananları ise teste tabi tutmadan IQ sıralamasına göre ayrıştırdıklarını ortaya çıkarttılar... Gerçi İsveçli bilim insanları bir dönem de kıvırcıkların saçlarını düzleştirmeye, diş fırçalarının ağızda aldığı şekillere falan takmışlardı… Bilemedim… Yani ne böyle bir diyet listesi ne de sizi puf diye zayıflatacak sihirli bir değnek yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken diyet yapmamak.



Zayıflamak için midenize değil, beyninize hükmedin



Kendinizi gözlemlerseniz ne zaman kilo aldığınızı fark etmeye başlayacaksınız.



* Sınav haftasında

* Sevgiliyle kavgadan sonra

* Klasik bayram temizliği öncesi ve sonrasında

* Bedensel tatminsizlik sırası ve ya sonrasında…



Listeyi genişletmek çok kolay. Kilit noktası da burası. Başlıyoruz.



"Ben de yapabilir miyim?"

Kralını yaparsın!



Üstelik bunun için dünya paralar ödeyeceğin ürünlere de ihtiyacın yok. Ki o ürünlerin sadece bilincini uyarmaktan başka bi’ halta yaradıkları da yok.



Şöyle düşünün: Reklamlar size 'bu ürünle zayıfladım' diyen insanları gösteriyor ve siz de"Waooou bunu kullanırsam ben bile zayıflarım" diye beyninize ve bilincinize sinyal gönderiyorsunuz.



Bir aylık maaşınızı, aslında içerisinde her tür yiyecekte bulunan mineraller olan tabletlere yatırıp, gün aşırı birer ikişer yutarken, beyniniz "Tamam bu ürünü kullanıyorsa zayıflayacağını söyledi, o halde bu gerizekalının tembelleşen zayıflama hormonlarını çalıştırayım" diyor ve zayıflıyorsunuz.

"Sevgilim... Ayrılmalıyız…"

'Diyet' adı altında depresyona girmenize gerek yok…



Çok sevdiğiniz ruh eşinizden ortada bir neden yokken ayrılmak gibi, tüm sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmek ve hiç sevmediğiniz tatsız tuzsuz şeylerle beslenmek zorunda değilsiniz.



Kabul edelim can boğazdan gelir ama aynı yerden gider de…



Peki ne yapmak lazım? Bakalım…



Sihirli değnek mi o?



Aynen değneğin iki ucundan da tutabilirsiniz, sihirli olan tarafından da seçim size kalmış.



Kilolarınızın altında tıbbi bir sebep olmadığı sürece sorun bilincinizde demektir.



Yukarıda bahsettiğim sorunun içinden geçme yöntemini deneyimledikten sonra yapacağınız yürüyüşler ve "Sağol tatlım, ben tokum" diyebilme yeteneği, sihirli değnek etkisi oluşturacaktır.



Sonuç olarak üzerinden elli altı (56) kiloyu üç buçuk ay gibi kısa bir sürede vermeme yarayan şeyi açıklayacağım…



Umarım ilham olur da daha fazla çevrenizdeki insanları "Ben ne yapsam zayıflayamıyorum yea" ya da "Kanka ne suyu, oksijen alsam bana yarıyo" diye kasmaktan kurtulursunuz.



Hoş sadece nefesle beslenen ve kendilerine 'breatharian' denilen bir kesim var ama o sonraki konu…



* Masada ve sevdiklerinizle yemek yiyin.

* Acele etmeyin, olabildiğince çiğneme yapın.

* Sizi sakinleştirecek bir müzik hoş olabilir.

* Yediklerinizin tadına varmaya çalışın. (Ratatouille'deki aşçı faremiz gibi rengini hissederseniz, o yiyeceğin hangi çakranızı daha çok çalıştıracağını da çözebilirsiniz.)

* Yemeklerinizi en iyi modunuzdayken yapmaya çalışın. Olmuyorsa modunuzu yükseltin. Çoğu orta sınıf restoran yemeğinin mideye yapışma sebebi budur. "Maaşımı versinler yeter, patronu bile bişiriring”.

* Midenizin doldurulması gereken bir torba olduğunu düşünmekten vazgeçin.

* Metabolizmanıza saygı duyun.

* Yemek yemeden önce tercihinize bağlı olarak bir parça çikolata ya da kuru meyveyle kan şekerinizi yükseltin.

* Yemek yerken ASLA AMA ASLA televizyon izlemeyin.

* Su içmeyi yemeğin sonuna bırakmayın.



İnanın hepsi başta zor gibi görünen oldukça basit kurallar.



Bisiklete binmeyi öğrenmek gibi..



Sadece biraz sabır...