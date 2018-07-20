Kılıçdaroğlu Akıncı'yı Aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı tebrik etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Akıncı'yı telefonla aradı.

Harekatın 44. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tebriklerini sunan Kılıçdaroğlu, "Kıbrıslı kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. CHP, milli Kıbrıs davamızın daimi savunucusu olmaya devam edecek ve Kıbrıs Türk halkıyla dayanışması güçlendirilerek sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

