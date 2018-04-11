KİKEV’İN DÜZENLEDİĞİ İSTANBUL - ÇANAKKALE KÜLTÜR GEZİLERİ SONA ERDİ

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’nın (KİKEV) düzenlemiş olduğu İstanbul – Çanakkale kültür gezilerinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, işitme konuşma engelliler, aileleri ve vakıf gönüllülerinden oluşan 43 kişilik KİKEV ekibi, İstanbul ve Çanakkale’de tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Kültür gezi programının tamamında profesyonel rehberler ile anlatım ve özellikle işitme engelli ekibe işaret dili çevirisi yapıldığı da belirtilen açıklamada, bu anlamlı kültür gezisinin gerçekleştirmesine olanak sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne katkılarından ötürü teşekkür edildi.