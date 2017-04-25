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25 Nisan 2017 Salı 15:10

Kikev, Dil Ve Konuşma Terapisi Eğitimlerini Çocukların Yapacağı Etkinliklerle Tanıtacak

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), dil ve konuşma terapisi eğitimlerini, çocukların yapacağı etkinliklerle tanıtacak.

Kikev, Dil Ve Konuşma Terapisi Eğitimlerini Çocukların Yapacağı Etkinliklerle Tanıtacak
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“SESİNİ YÜKSELT HAKLARINI SAVUN” PROJESİ KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLE İLGİLİ TANITIM CUMA GECESİ NACİ TALAT VAKFI’NDA YAPILACAK

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), dil ve konuşma terapisi eğitimlerini, çocukların yapacağı etkinliklerle tanıtacak.

AB tarafından finanse edilen Naci Talat Vakfı ve IKME tarafından yürütülen “Sesini Yükselt Haklarını Savun” projesi kapsamında, işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen eğitimler 13 Nisan Perşembe günü tamamlandı.

KİKEV tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Nisan Cuma günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek final gecesinde ise eğitimler etkinliklerle tanıtılacak. Final gecesi Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, proje ile çocuklardaki gelişimi görmenin sevindirici olduğunu, projeye dahil edilen işiten iki çocuğun da bazı kelime ve harflerde yaşadıkları sorunların düzeldiğini kaydetti.

Doğru, işitme engelli çocukların, işiten çocuklarla aynı ortamda eğitim almalarının,  onlarla aynı ve farklı düşünceleri olduğunu öğrenmelerine, birbirlerini daha iyi tanımalarına olanak sağladığını belirtti.

Doğru, her eğitim sonunda gerçekleştirilen resim,  müzikle terapi, dans, oyun gibi etkinliklerle sevgi dolu ortamlarında, çocukların yardımlaşmayı, paylaşmayı  ve farklılıklara  saygı  duymayı  öğrendiklerini de ifade etti.

Eğitimlerin, Uzman Dil Ve Konuşma Terapisti İmge Bora tarafından verildiği kaydeden Doğru, bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini de belirtti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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