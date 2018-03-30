KİKEV İSTANBUL VE ÇANAKKALE’YE KÜLTÜR GEZİSİ DÜZENLEDİ

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), Çanakkale ve İstanbul’a tarih ve kültür gezisi düzenledi.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, işitme konuşma engelliler, aileleri ve vakıf gönüllülerinden oluşan 44 kişilik KİKEV ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla İstanbul, Çanakkale ve Gelibolu’yu kapsayan tarih ve kültür programına katıldı.

Vakıf Başkanı Bahire Doğru, kültür ve tarih gezi programının tamamında profesyonel rehberler ile anlatım yapılması ve özellikle işitme engelli ekibine işaret dili çevirisi yapılması, gezi boyunca gösterilen misafirperverlik için; ayrıca katkıları için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti