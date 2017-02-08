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08 Şubat 2017 Çarşamba 07:53

Kıfsad’da Türkelman Yeniden Başkan Seçildi

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), olağan genel kurul toplantısını yaparak, yeni yönetimini belirledi. Dernek başkanlığına yeniden Mehmet Bülent Türkelman seçilirken, Yönetim Kurulu Özhan Özatay (Başkan Yardımcısı), Nilgün Çolakoğlu (Dernek Sekreteri), A. Emre Gürsev (Sayman), Çağın Çağaşan’dan (Basın ve Halka İlişkiler ) oluştu.

Kıfsad'da Türkelman Yeniden Başkan Seçildi
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Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), olağan genel kurul toplantısını yaparak, yeni yönetimini belirledi.

Dernek başkanlığına yeniden Mehmet Bülent Türkelman seçilirken, Yönetim Kurulu Özhan Özatay (Başkan Yardımcısı), Nilgün Çolakoğlu (Dernek Sekreteri), A. Emre Gürsev (Sayman), Çağın Çağaşan’dan (Basın ve Halka İlişkiler ) oluştu.

Yedek üyeler ise Ayşe Ruh Oğuz, Nurettin Şehitoğlu ve Hury Yontucu oldu.

KIFSAD Denetleme Kurulu Ahmet Bullici, Cuneyt Bayram, Eylül Dirençay adlı asil üyelerden oluştu. Yedek üyeler ise Esra Yürün ve Mine Türkelman oldu.

KIFSAD Disiplin Kurulu’nda Emre Türkelman, Nihal Sakarya, Adem Kavaz görev alırken Cahit Arkut ve Halil Irkım yedek üyelik yapacak.

KIFSAD FIAP Temsilciliğine de yeniden Adem Kavaz seçildi.

(RU/GÜL)

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