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24 Ocak 2017 Salı 08:59

KIFSAD, TRODOS VE CİVARINI GEZDİ

KIFSAD, TRODOS VE CİVARINI GEZDİ
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 KIFSAD, TRODOS VE CİVARINI GEZDİ

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyeleri 22 Ocak 2017 Pazar günü Güney Kıbrıs’ta yer alan Kakopetria, Mesapotamos şelalesi ve Trodos meydanına gezi düzenledi.

Geziye birçok dernek üyesi ve ada genelinde yer alan bazı derneklerin üyeleri katıldı.

Üyeler her iki yerleşim merkezinde hem bölge halkıyla sohbet etti, hem de fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Ayrıca dernek üyeleri Güney Kıbrıs’ta birçok kişinin ziyaret ettiği Kelefos Köprüsünü’de ziyaret ederek, doğa manzaralarını fotoğrafladı.

Dernek başkanı Mehmet Türkelman yaptığı açıklamasında 2017 yılının  ilk gezisini Güney Kıbrıs’a yaptıklarını belirtti. Türkelman açıklamasında, “Bu yıl gezi programlarımız yoğun olacaktır. Adanın hem kuzeyine hem de güneyine geziler düzenleme planımız var. Geziler bizim için çok önemli. Çünkü hem ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz, hem de üyelerimiz farklı mekanları fotoğraflıyor. Ayrıca derneğimizde atölye çalışması yaparak, üyelerimizi dernek gezilerimize hazırlıyoruz. Kapımız herkese açık. Fırsat verildikçe fotoğraf sanatını sevdirme ve tanıtma adına birçok proje imza atarız” ifadelerini kullandı.

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