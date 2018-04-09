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Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü

Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:58
Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü
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3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’da mücadele eden KKTC Kickboks Federasyonu Kickboks Milli Takımı bugün sabah  adaya döndü.

5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada yarışan kickbokscularımız iki şampiyonluk üç ikincilik üç de üçüncülük elde ederek adaya döndü.

4 kıtadan 2353 sporcu ve 305 kulübün katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada sporcularımız elde ettikleri başarılarla büyük takdir topladılar.

Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel başkanlığındaki KKTC Milli Takım kafilesi bugün sabah adaya döndü.

Sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle:

Bahar Erdem - Semi contact şampiyonluk ve Liht contact şampiyonluk

Mehmet Erdem - ikincilik

M. Berke Şimşek - ikincilik

Muhammet Ebacılar - ikincilik

Faruk Ilgın - üçüncülük

Burak Şimşek - üçüncülük

İlayda Erdem - üçüncülük

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