Kickboks milli takımı Antalya yolcusu

KKTC Kickboks Federasyonu Kickboks Milli Takımı 5-8 Nisan Tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek 3. Uluslar arası Türk Kickboks Şampiyonası’a katılacak.

Federasyon başkanı Niyazi Demirel başkanlığındaki kafilede iki antrenör ve 13 sporcu yeralıyor.

4 Nisan’da adadan ayrılacak olan milli takım kafilesi antrenör Tufan Şimşek ve Mehmet Erdem ile sporcular Yusuf Demirbilek, Ferdi Demirbilek, Devran Demir, Faruk Ilgın, Nebi Gül, Burak Şimşek, İsmet Baydur, Muhammet Abacılar, Mustafa Ömer Bakış, Muhammet Berke Şimşek, Bahar Erdem, Eylül Yılmaz Ve İlayda Erdem’den oluşuyor.