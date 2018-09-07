Kıbtes’ten “federal Kıbrıs” Yürüyüşüne Tepki



Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) geçtiğimiz günlerde Sendikal Platform’un açıkladığı, ekonomik tedbirler ve alınabilecek önlemlerden “tarafsız ve mantıklı” olanları desteklediğini bildirdi.



KIBTES Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, koalisyon hükümeti tarafından ortaya konulan iyi niyetli çabaların önemli olduğuna işaret edildi.



Açıklamada, “Anavatan Türkiye üzerinde oynanan oyunların görmezden gelinerek, Rumlara yamanmak isteyen görüşlerin” de karşısında olunduğuna vurgu yapıldı.



KIBTES açıklamasında, Kıbrıs konusunda yapılmış görüşmeleri sekteye uğratan ve sonuçsuz kalmasına neden olan tarafın her zaman Kıbrıs Rum tarafı olduğu, fakat buna rağmen her zaman ödüllendirilip ve takdir gördüğü de belirtilerek, “Federal Kıbrıs” için yapılan ve yapılacak eylemelere tepki gösterildi, destek verilmeyeceği ifade edildi.



(RU/ÖK)

