Kıbtes’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı...

AKBAYIR: “YAPICI, YENİLİKÇİ VE BİLİMLE DONATILMIŞ GENÇLER YETİŞTİRMEYE HİÇ YORULMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Lefkoşa, 22 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), eğitimciler olarak amaçlarının; toplumun varlığını ve devletin birliğini özenle koruyan, cumhuriyetine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalan, çalışkan, paylaşan, cesur, kişilikli, yapıcı, yenilikçi ve bilimle donatılmış gençler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

KIBTES Başkanı Bilal Akbayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olduğunu, cumhuriyetin temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup, muhafaza ettiğini ve etmeye devam edeceğine inandıklarını belirtti.Akbayır, “Bu bağlamda Kıbrıs Türk öğretmenleri ve eğitim çalışanları olarak bizler, toplumun varlığını ve bağımsız-egemen devletinin birliğini özenle koruyan, cumhuriyetine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan, paylaşan, cesur, kişilikli, yapıcı, yenilikçi ve bilimle donatılmış gençler yetiştirmeye hiç yorulmadan devam edeceğiz” dedi.Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Akbayır, şehitlere rahmet diledi.(ID/SEL)