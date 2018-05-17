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Kıbtes, İsrail’i Kınadı

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Kıbtes, İsrail’i Kınadı

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:24
Kıbtes, İsrail’i Kınadı

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Bilal Akbayır yaptığı yazılı açıklamada, “asırlarca huzur içinde yaşayan ve yaşaması gereken, özel bir mekân olan Kudüs’ün, kendini bilmez kan emiciler tarafından kan gölüne çevrilmesi asla ve asla kabul edilemez” dedi.
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Akbayır, katliama ve vahşete karşı kamuoyunu seyirci kalmamaya çağırarak, tüm sivil toplum örgütlerini birlikte ses yükseltmeye davet etti.
Filistin halkını en iyi anlayacak olanın Kıbrıs Türk halkı olduğuna işaret eden Akbayır, “Filistin\'de yaşanan bu insanlık dışı vahşet ve katliamı kınıyor, Filistin coğrafyasının bir gün huzurun ve güvenin mekanı olacağı günlerin gelmesini tüm insanlık adına temenni ediyoruz” dedi.
(TUĞ/ÖK)
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