KIBTES: “Öğretmen İhtiyaçları, Münhal Ve Yer Değiştirmelerin Sendikaların Tasarrufuna Bırakılması Yanlış”



Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), öğretmen ihtiyaçlarının, münhallerinin, yer değiştirmelerinin sendikalar tarafından belirlenmesine karşı olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili, KIBTES’ten yapılan açıklamada “Ülke eğitimindeki böylesine hayati bir konuda Bakanlığın bir kenara itilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

“Çağdaş, adil ve öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim anlayışının hakim olduğu tüm ülkelerde öğretmen ihtiyaçları ve nakilleri devletin yetkili birimi olan Milli Eğitim Bakanlığının uhdesi ve sorumluluğunda olmalıdır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Ancak bu konuların eğitim öğretim ve öğretmen menfaatleri açısından ülkede yasal olarak görev yapan eğitimin tüm paydaşlarının görüşlerine, fikir ve katkılarına açık hale getirilmesini de önemsemekteyiz. Kendi yetki ve sorumluluğunu üzerinden atıp bu iki önemli konuyu ilgili sendikalara yüklemenin büyük bir yanlış olduğunu vurguluyoruz. KIBTES olarak, yukarıda bahsettiğimiz sorun alanlarının ortadan kaldırılması noktasında ivedi kararlar üretilmesini tavsiye eder; konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.”



