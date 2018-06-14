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KIBTES Hükümet ve Yetkili Sendikaları Eleştirdi!

“EKONOMİK YIKIMA SEYİRCİ KALIYORLAR”

KIBTES Hükümet ve Yetkili Sendikaları Eleştirdi!

“EKONOMİK YIKIMA SEYİRCİ KALIYORLAR”

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
KIBTES Hükümet ve Yetkili Sendikaları Eleştirdi!

“EKONOMİK YIKIMA SEYİRCİ KALIYORLAR”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Bilal Akbayır, hükümet ve yetkili sendikaları eleştirerek, ekonomik yıkıma seyirci kaldıklarını savundu.

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Yazılı bir açıklama yapan Akbayır, hükümetin eşit işe eşit ücret vaadiyle göreve geldiğini ancak sözlerini tutmadığını, göç yasasını uygulamaya devam ettiğini, halkın gelecek kaygısı içinde olduğunu savundu. Akbayır, hükümeti göç yasasını kaldırmaya yönelik adım atmaya davet etti.

Enflasyonun artmaya, maaşların erimeye devam ettiğini kaydeden Akbayır, buna karşın yetkili sendikaların çalışanların hakkını savunmadığını, yaşananları seyrettiğini savundu.

Akbayır, “Bu bağlamda tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar, daha güzel günlerin gelmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğimizi ve Kıbrıs Türk varlığının bu topraklarda daim olması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 13:06
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