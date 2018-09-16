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KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), yeni eğitim yılının “tarihte eşine az rastlanır problemler yumağı ve kaos ortamında” başlayacağını savunarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını eleştirdi, sorunlara bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.

KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), yeni eğitim yılının “tarihte eşine az rastlanır problemler yumağı ve kaos ortamında” başlayacağını savunarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını eleştirdi, sorunlara bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.

16 Eylül 2018 Pazar 10:09
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), yeni eğitim yılının “tarihte eşine az rastlanır problemler yumağı ve kaos ortamında” başlayacağını savunarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını eleştirdi, sorunlara bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.

KIBTES, yeni başlayacak eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada,, bu hafta açılacak okulların eksik öğretmenlerle eğitim yılına başlayacağı belirtildi.

Öğretmen alımları ve nakiller konusunda Bakanlığı eleştiren Sendika, Bakanlığın kendi görevini “malum sendikalara” devrettiğini savundu ve “sınıfta kalmışlardır” ididiasında bulundu.

Okulların açılması öncesinde Bakanlık Müsteşarı’nın istifasını da eleştiren Sendika, Müsteşar’ın kişisel çıkarlarını toplumsal çıkarların önünde tuttuğunu öne sürdü.

Yeni eğitim ve öğretim yılının kitapsız başlayacağını da ileri süren KIBTES, açıklamasında şunları kaydetti:

“Okullardaki öğretmen eksikliğinin yanında diğer önemli bir sorun idareci olarak müdür ve muavin eksikliklerinin giderilememiş olmasıdır. Okullar, yeni öğretim yılına idari kadrosu olmadan girmektedir. Okullarda var olan alt yapı problemlerini çözmeye yönelik hiçbir ciddi adım atılmamıştır.

Öğrenci taşımacılığı problemlerle, grevlerle başlıyor. Eğitim Bakanlığı bu problemlerin varlığını bilmesine rağmen aylardır önlem alamamıştır. Bu durum heyecanla okulların açılmasını bekleyen öğrencilerin motivasyonunu düşürmekte, velilerimizin eğitim sistemine olan güvenini sarsmaktadır.”
Eğitim Bakanı’nı “tüm toplumu kucaklayıcı, gerçekten milli eğitim verilmesi konusunda duyarlı olmaya” davet eden KIBTES açıklamasında “Eğitimimiz bu denli sorunlarla boğuşurken, malum sendikaların sesi neden cılız çıkmaktadır, neden sessiz kalmaktadırlar. Bu kaos ortamını yaratanları kınıyor, yaşanan bunca sorunlara bir an evvel çözüm üretmeleri için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimi adına atılacak her türlü olumlu adımı destekleyeceğimizi belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 16.09.2018 13:32
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