Kibrit: 'Dalga geçercesine 100 TL elektrik-su katkısı verildi'

Her hükümet döneminde kendilerine sayısız sözler verildiğini ancak hiçbirinin yerine getirilmediğine dikkat çeken engelli dernekleri temsilcileri, tutulmayan sözlerin UB-DP hükümeti döneminde de devam ettiğini kaydetti. Dernek temsilcileri, KKTC’de 5 bin engellinin aileleri ile birlikte 15 bini bulduğunu hatırlatarak, azımsanmayacak bu sayının sesine hükümetin kulaklarını tıkadığını söyledi.

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu:

“Çalışma Bakanlığı 0’ın altında not aldı”

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, thalassemia hastalarının sorunlarının Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı özelinde değerlendirildiğini kaydetti.

“Engelli istihdamı dışında her türlü istihdam yapıldı”

En önemli ve her hükümet döneminde söz verilip gerçekleştirilmeyen konunun engelli istihdamı olduğuna vurgu yapan Varoğlu, özellikle Çalışma Bakanlığı’nın engelli istihdamı noktasında engelli bireylerden sıfırın altında not aldığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Çalışma Bakanlığı’nın uhdesindedir engelli istihdam konusu. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın uygulandığını söyleyemeyiz. Bu yasaya göre engellilerin istihdamı öngörülmektedir ancak son 9 yıldır engelli istihdamı sözkonusu değildir. Son hükümet ve bakanlık da bu konu ile ilgili adım atacağına söylemesine rağmen, engelli istihdamı dışında her türlü istihdam yapılmış ancak engelli istihdamı yine yapılmamıştır.”

“Engellilere yönelik Çalışma Bakanlığı’nın hiçbir başarılı icraatı olmadı”

Çalışma Bakanlığı’nın engellilere yaptığı açıklamada müjde vereceğini söylemesinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala herhangi bir müjdeli haberin verilmediğinden de bahseden Varoğlu, “Hala müjdeli bir haber duyamadık” diyerek, verilen sözlerin hep lafta kaldığına işaret etti. Engelli bireylerin daha refah seviyeye ulaştırılması için Çalışma Bakanlığı’nın hiçbir başarılı icraatı olmadığı eleştirisinde de bulunan Varoğlu, engelli bireylerin sesine kulak verilmemesinin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Sağlık Bakanlığı’nın thalassemia hastalarına katkıları yadsınamaz”

Thalassemia hastalarına Sağlık Bakanlığı’nın hükümet ettiği süre boyunca daha çok ilgi gösterdiğini de dile getiren Varoğlu, gerek kan bankasındaki kan sıkıntısının gerek hastanelerdeki park yeri sorunlarının Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yaklaşımı neticesinde çözüldüğünü dile getirdi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay:

“Her seçim söz veriliyor hükümete gelinince unutuluyor”

KKTC’de her seçim döneminde engelli bireylerin yaşadığı sorunlar temelinde birçok vaatte bulunulduğu ancak başa gelindikten sonra verilen sözlerin unutulduğu gerçeğinin ortada olduğunu anlatan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ise, verilen sözlerin çabucak unutularak, tutulmadığına dikkat çekti.

“10 yıldan fazladır kamuya bir tek engelli istihdamı yapılmadı”

Genelde engelli bireylerin özelde görme engelli bireylerin ekonomik sıkıntılarına aralanacak kapı olarak görülen engelli istihdamı konusunun hükümetler tarafından sürekli göz ardı edildiğini anlatan Suay, UBP-DP hükümetinin iktidarlığı döneminde verilen istihdam sözünün yine yerine getirilmediğine işaret etti. Suay, “Sadece mevcut hükümet değil bundan önceki hükümetler de engelli istihdamı noktasında bir adım atmadı, 10 yıldan fazladır kamuya bir tek engelli istihdamı gerçekleştirilmedi” şeklinde konuştu.

“Engellilerin eğitim hakkı hala teslim edilmedi”

Engelli bireylerin eğitim konusunda da eksikliklerinin oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Suay, engelli bireylere yönelik eğitim konusunda atılacağı söylenen adımların da hala atılmamış olmasını eleştirdi. Suay, şu anda KKTC’de engelli bireylerin sosyal devlet anlayışının gerekliliği olan birçok düzenlemeden olmadığı için yararlanamadığına değinerek, bunların en önemlisinin ise engelli bireylerin eğitim hakkının teslim edilmemesi olduğuna vurgu yaptı.

“Engelliler Haftası’nda tutulmayan sözler için siyasileri boykot ettik”

Ülkede geçtiğimiz aylarda düzenlenen Engelliler Haftası’nda engelli dernekleri olarak hiçbir organizasyona katılmama kararı aldıklarından da bahseden Suay, “Adayı terk ettik, siyasilerden tutulmayan söz almamak için siyaseti boykot ettiğimizi söyledik” dedi.

“Engellilere verilen ne eğitim ne istihdam ne de düzenleme sözleri tutulmadı”

Engelli bireylere yönelik olarak verilen eğitim, istihdam, yönetmeliklerle ilgili hiçbir sözün yerine getirilmediğine dikkat çeken Suay, engelli bireylerin sosyal yaşamdan kopmamaları için en önemli etkenlerden biri olan engellilere uygun çevre düzenlemesi kararının da uygulama noktasında takıldığını ifade etti. Engelli bireyler için yapılan düzenleme, tüzük ve yasaların çıkarılmasının yeterli olmadığının altını çizen Suay, önemli olanın uygulama ve pratik hayata adaptesi olduğunu söyledi.

“Engelli bireyler arasında ayrımcılık yapıldı”

Engelliler arasında muafiyet sağlama noktasında eşit şartların geçerli olmadığını da dile getiren Suay, engellilere tanınan hakların tüm engelli bireyler için eşit olmamasını eleştirmelerine rağmen bu konuda da gerekli adımların atılmadığına değindi.

“Aileleri ile birlikte azımsanmayacak bir sayı olan ve 15 bini bulan engelli bireylerin sesine kulak verilmedi”

Ülkedeki 5 bin engellinin aileleri ile birlikte 15 bini bulduğuna dikkat çeken Suay, gerçekten hizmet amacı taşıyan siyasilerin azımsanmayacak sayıda olan bu engelli bireylerin sesine kulaklarını kapamaması gerektiğini söyledi. Suay, her seçim dönemi hatırlanan engelli bireylerin seçimler bittikten sonra göz ardı edilmesinin ise kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit:

“Birçok proje ile yaptığımız sayısız görüşmeye karşılık bulamadık”

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, her zaman ellerini taşın altına koyduklarını, birçok proje ile sayısız görüşmelerde bulunduklarını söyleyerek, hiçbirine karşılık bulamadıklarının altını çizdi.

Yaşam Evleri hayata geçemedi

Daha önceki hükümetler döneminde başlatılan, UBP-DP hükümeti döneminde ancak birinci etabı tamamlanan engelli yaşam evlerinin de hayata geçemediğine işaret eden Kibrit, yine de bu tarz projelerin çalışmalarına başlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yasaların uygulanması noktasında sıkıntılar var

Engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olabilmelerine fırsat tanıyacak olan çevre düzenlemesi uygulamasının da hayata geçirildiğinden bahseden Kibrit, buna karşın uygulama noktasında birtakım eksikliklerin olduğunu söyledi. Yasalar ve düzenlemelerin çıkarılmasının tek başına bir anlam ifade etmediğine işaret eden Kibrit, uygulama ve denetleme noktasında da ciddi sıkıntılar olduğunu vurguladı.

Engelli istihdamları en büyük sorun

Engellilerin ortak sorunu olan istihdamlar konusunun en önemli problemlerin başında geldiğine değinen Kibrit, yasa ve cezai yaptırımlarının olmasına rağmen bunların takibini, kontrolünü yaparak bu uygulamayı hayata geçirebilecek mekanizmanın ise olmamasının en büyük eksiklik olduğunu ifade etti.

Dalga geçercesine 100 TL elektrik-su katkısı verildi

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’ndan faydalanamayan engellilerin emeklilik konusunda da sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Kibrit, bunun da beraberinde engelli bireyler arasında haksızlığı getirdiğini söyledi. Kibrit, engellilere tanınacak olan birtakım muafiyetlerin Meclis’e gönderildiğini de anımsatan Kibrit, Meclis’ten bu uygulama kapsamında olan engelli bireylere 100 TL’lik elektrik ve su desteği verileceği kararını ise eleştirdi. Kibrit, “2018 Ocak’tan itibaren bu desteğin verileceği söylendi. Bizim değerimiz bu çünkü. Bizim gururumuzla oynanmasın” dedi.



